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美福倉儲6樓完成結構勘查 消防今晚視情況調整監控人力

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市美福倉儲大火日前已撲滅，但廢棄物清除作業仍在持續，4樓已完成一半，6樓則因地板結構不穩由結構技師評估中，怪手是否今天能入內清除有待確認；消防人員輪則持續監控現場溫度，若穩定且無餘火復燃，今天晚上會適當減少人力配置。

美福倉儲自10日起火，當晚撲滅後，18日又復燃，前天撲滅後開始清除作業，由南面高吊怪手至4樓庫房將鋼鐵製貨架、牆板等挖出，再由卡車載至北面廣場堆積並分批運走。

庫房內還囤積大量肉品、海鮮，早已腐敗散發臭味，因屬事業廢棄物不能落地，清除人員須以密封輸送袋包裝後，再用流籠運至一樓、上卡車載走，目前已完成一半，還在作業。現場散落不少肉塊，刺鼻酸臭味隔著口罩也能聞到。

6樓據傳還囤放了大量肉品，但因起火樓層在4樓倉庫，業者推斷6樓地板可能受高溫導致結構不穩，不敢貿然吊怪手上去，今天下午委託結構技師到現場評估；美福表示，評估已完成但結果尚未出爐，會先全力清空4樓。

消防局第三大隊副大隊長陳仲文表示，現場12車47人待命中，每一小時會派一組3人入內勘查火場，檢查有無復燃狀況，而目前無明火且火場溫度降低，將持續監測溫度至今晚，若狀況許可會再適時適量縮減人力，讓消防同仁好好休息。

至於火警延續10多天，濃煙、臭味引發附近居民不滿，是否會提出補償措施？業者表示，由於起火原因尚未釐清，一切待火調結果出爐後，才能確定。

美福倉儲火警發生至今第12天，現場怪手在清除貨架、鋼板以及腐爛或燒毀的肉品。記者楊湛華／攝影
美福倉儲火警發生至今第12天，現場怪手在清除貨架、鋼板以及腐爛或燒毀的肉品。記者楊湛華／攝影
部分肉品掛在牆面上，來不及運走。記者楊湛華／攝影
部分肉品掛在牆面上，來不及運走。記者楊湛華／攝影
4樓火場內遍布的腐敗肉品屬事業廢棄物，酸臭撲鼻，清除人員須以密封輸送袋包裝後，再用流籠運至一樓、上卡車載走。圖／讀者提供
4樓火場內遍布的腐敗肉品屬事業廢棄物，酸臭撲鼻，清除人員須以密封輸送袋包裝後，再用流籠運至一樓、上卡車載走。圖／讀者提供

廢棄物 桃園

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