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6旬翁騎車上大漢橋墜亡 路人報案：橋上有機車影響通行

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市連接板橋和新莊地區的大漢橋，昨天晚上發生墜橋意外，69歲張姓男子騎車到一半，突然臨停橋上路邊，脫下拖鞋與安全帽後墜橋而下，警消獲報趕抵，緊急派出橡皮艇搜救，但張打撈上岸後已無呼吸心跳，送醫不治。

據了解，張男疑長期精神狀況不佳，警消昨天晚上8點25分獲報「有機車停在橋上影響通行」，趕抵發現現場留機車、安全帽、拖鞋等物，懷疑騎士墜橋，通知消防隊派橡皮艇下海搜救。

經逾1小時搜救，晚上9點35分在大漢橋下第一、二座橋墩間發現張男遺體，已無生命跡象，緊急送台北醫院不治；家屬對死因無意見，警方將協助家屬處理後事。

當地警方調閱監視器畫面，發現死者於昨天晚上7點49分，從板橋騎車上大漢橋欲往新莊，就沒有再下橋。

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新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝
新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝
新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝
新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝
新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝
新北市一名6旬老翁，昨天晚上騎車上大漢橋，因不明原因墜橋；消防隊出動橡皮艇搜救，在橋墩之間發現老翁遺體。記者翁至成／翻攝

台北醫院 監視器

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