快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

男子到小吃店買肉粽 順手牽羊偷錢包遭法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南東區東安路一家小吃店，本月19日發生男子趁店家不注意，涉嫌進入行竊財物，市警一分局接獲報案後，今天下午1點多在育樂街查緝51歲郭姓男子到案，郭供稱原本要到店裡買肉粽，趁店家在後方順手牽羊，所得金錢都已花光。警詢後依竊盜罪法辦。

東區東安路小吃店，3月19日下午2點多發生竊嫌趁店家不注意之際進入行竊，店家損失5千元現金，債值4千元包包 及2800元五倍券，附近店家憂心忡忡。

市警一分局獲報後立即成立專案小組，積極偵辦，專案小組員警循線查知該郭姓犯嫌躲藏處所後，立即調派警力前往查緝。今天下午1點多在東區育樂街路段查緝該嫌到案。警詢後，依郭涉竊盜罪，報請台南地檢署辦，並建請檢察官聲請羈押，預防再犯。

分局長方國璽表示，民眾辛辛苦苦賺來的錢，絕不容許宵小恣意妄為，民眾平時若發現可疑，可打110報案，市警一分局獲報後將立即派員前往查處。

郭姓男子（左）涉嫌偷取台南市東區小吃店財物，警方今天將他逮捕到案。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男子（左）涉嫌偷取台南市東區小吃店財物，警方今天將他逮捕到案。記者黃宣翰／翻攝

東區 台南 竊盜

延伸閱讀

台南東區店家請小心此人 他大白天進入店家偷財物

台南東區優勢在哪？ 在地人曝關鍵：讓房價最早飆升

每日第一筆營收助弱勢 台南麻豆傳承逾70年知名小吃攤月底收攤

臨檢小吃店 警查獲6失聯移工涉吸毒送辦

相關新聞

奇蹟！水泥預拌車摔落70米深谷支離破碎 司機意識清楚

陳姓男子今天中午駕駛水泥預拌車，行經海端鄉台20線162.5公里處，不明原因摔落近70米深谷，陳在山谷下呼救，警消獲報到...

影／街友討食 員警給泡麵卻被偷走警車鑰匙被處分

新北市1名洪姓街友，去年11月因飢餓難耐走進三重警分局二重派出所討食，員警好心提供泡麵，他卻趁隙偷走巡邏車鑰匙，害3名員...

影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已...

台74線霧峰段火燒車 雙胞胎姊妹及時下車幸逃過一劫

台中市台74線霧峰路段今天下午近1時發一起火燒車事故，所幸林姓女駕駛和乘客、雙胞胎妹妹因在火勢轉大前下車查看，才未受傷，...

影／果園竟變垃圾場 南投警緝凶揪載運駕駛送辦

南投市中華路旁一處果園農地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，果農氣得報警，而因棄置面積廣達60平方公尺，警方成立專案小組，經調閱...

遭詐騙匯款怎辦？「圈存止扣」有機會讓詐團白忙一場

台北市警局分析近期詐騙案，發現假投資詐騙案件數最多，財損金額也最高，除呼籲民眾投資理財因循正常管道，也提醒若發覺不慎受騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。