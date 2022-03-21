男子到小吃店買肉粽 順手牽羊偷錢包遭法辦
台南市東區東安路一家小吃店，本月19日發生男子趁店家不注意，涉嫌進入行竊財物，市警一分局接獲報案後，今天下午1點多在育樂街查緝51歲郭姓男子到案，郭供稱原本要到店裡買肉粽，趁店家在後方順手牽羊，所得金錢都已花光。警詢後依竊盜罪法辦。
東區東安路小吃店，3月19日下午2點多發生竊嫌趁店家不注意之際進入行竊，店家損失5千元現金，債值4千元包包 及2800元五倍券，附近店家憂心忡忡。
市警一分局獲報後立即成立專案小組，積極偵辦，專案小組員警循線查知該郭姓犯嫌躲藏處所後，立即調派警力前往查緝。今天下午1點多在東區育樂街路段查緝該嫌到案。警詢後，依郭涉竊盜罪，報請台南地檢署辦，並建請檢察官聲請羈押，預防再犯。
分局長方國璽表示，民眾辛辛苦苦賺來的錢，絕不容許宵小恣意妄為，民眾平時若發現可疑，可打110報案，市警一分局獲報後將立即派員前往查處。
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