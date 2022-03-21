奇蹟！水泥預拌車摔落70米深谷支離破碎 司機意識清楚

陳姓男子今天中午駕駛水泥預拌車，行經海端鄉台20線162.5公里處，不明原因摔落近70米深谷，陳在山谷下呼救，警消獲報到場經過2小時努力，終於將陳男救出，沒有明顯外傷、僅胸部疼痛，參與救援人員說，2年前同一地也有水泥預拌車摔落，這次司機能平安救起，真的是奇蹟。

台東縣警局今天中午12時許接到報案，海端鄉台20線162.5公里處，「現場為1輛水泥預拌車翻覆到山坡下，目視現場坡度接近90度高度約25公尺，樹林茂密看不到人，有聽的到該名司機的聲音。」

關山分局利稻派出所所長高正吉表示，當時立即帶領同仁李忠謀丶嘪慶霖並聯絡消防隊，利稻、海端、關山消防員分隊也都出勤到場救援。

高正吉說，到場發現水泥預拌車墜落的深谷，絕對不只25公尺，應該將近70公尺，該處地形陡峭、跟本不是人走的路，救援人員花費好一番功夫才下到山坡下，接觸到司機。