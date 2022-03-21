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奇蹟！水泥預拌車摔落70米深谷支離破碎 司機意識清楚

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

陳姓男子今天中午駕駛水泥預拌車，行經海端鄉台20線162.5公里處，不明原因摔落近70米深谷，陳在山谷下呼救，警消獲報到場經過2小時努力，終於將陳男救出，沒有明顯外傷、僅胸部疼痛，參與救援人員說，2年前同一地也有水泥預拌車摔落，這次司機能平安救起，真的是奇蹟。

台東縣警局今天中午12時許接到報案，海端鄉台20線162.5公里處，「現場為1輛水泥預拌車翻覆到山坡下，目視現場坡度接近90度高度約25公尺，樹林茂密看不到人，有聽的到該名司機的聲音。」

關山分局利稻派出所所長高正吉表示，當時立即帶領同仁李忠謀丶嘪慶霖並聯絡消防隊，利稻、海端、關山消防員分隊也都出勤到場救援。

高正吉說，到場發現水泥預拌車墜落的深谷，絕對不只25公尺，應該將近70公尺，該處地形陡峭、跟本不是人走的路，救援人員花費好一番功夫才下到山坡下，接觸到司機。

參與救援者表示，該路段有一個轉彎，2年前也在同一個地點，一輛水泥預拌車也摔下山谷，司機經大家救起已經沒有生命徵象，這次41歲陳姓司機被救起時意識清醒，除胸腹部疼痛、頭部有擦傷，無明顯外傷，還可向救援人員說明胸部不舒服，真的是奇蹟、太幸運了。

救援人員下攀到近70米山谷，發現水泥預拌車已經支離破碎。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，發現水泥預拌車已經支離破碎。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，才找到陳姓司機。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，才找到陳姓司機。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，發現水泥預拌車已經支離破碎。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，發現水泥預拌車已經支離破碎。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，才找到陳姓司機。記者卜敏正／翻攝
救援人員下攀到近70米山谷，才找到陳姓司機。記者卜敏正／翻攝
消防員將陳姓司機送台東馬偕醫院救治。記者卜敏正／攝影
消防員將陳姓司機送台東馬偕醫院救治。記者卜敏正／攝影

消防員 台東

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