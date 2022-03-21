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遭詐騙匯款怎辦？「圈存止扣」有機會讓詐團白忙一場
台北市警局分析近期詐騙案，發現假投資詐騙案件數最多，財損金額也最高，除呼籲民眾投資理財因循正常管道，也提醒若發覺不慎受騙匯款，應立即撥打165專線啟動金融帳戶「圈存止扣」機制，將暫時凍結受款的人頭帳戶，有機會及時攔阻詐團將款項轉出。
65歲蘇姓女子今年初上網瀏覽投資網站時，點入一頁式廣告，透過連結加入詐騙集團成立的投顧聊天群組，烏俄戰爭爆發時，假投顧老師以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹會員投資，誘使蘇女投入50萬元，直到蘇女要提領投資款項，詐團又要求繳交更多手續費，蘇女才驚覺受騙。
警方表示，因新冠肺炎疫情衝擊百業，烏俄戰爭爆發，也影響金融市場甚巨，黃金、原物料價格有上漲趨勢，許多民眾見經濟不景氣，會想投資賺外快；今年1至2月間台北市警方受理詐騙案件中，假投資詐騙案就占18.31％，財損金額超過4000餘萬元，發生件數及財損總額皆是詐騙案件最高者，民眾不可不慎。
警方提醒，當民眾發覺受騙，應透過銀行行員，或直接撥打165專線，啟動「圈存止扣」機制，可暫時凍結受款帳戶（詐團提供的人頭帳戶）24小時，有機會及時攔阻詐團將款項匯出。
有投資需求的民眾應循金融機構、股票金融市場等正常管道下標，千萬不要投資自己不熟悉的金融商品；詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，接獲疑似詐騙訊息可撥打165專線查證，多一分謹慎就多一分保障。
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