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影／街友討食 員警給泡麵卻被偷走警車鑰匙被處分
新北市1名洪姓街友，去年11月因飢餓難耐走進三重警分局二重派出所討食，員警好心提供泡麵，他卻趁隙偷走巡邏車鑰匙，害3名員警因此被懲處。最近洪男被檢察官依竊盜罪嫌起訴，此事又被重提，員警還是覺得「好心沒好報、很衰！」但也坦承大意了，必須檢討。
49歲洪姓街友是在去年11月18日凌晨2時許，走進二重派出所討食，這時剛好邱姓警員值勤完畢自外返所，隨手把巡邏車鑰匙放在桌上，轉身入內拿泡麵出來，洪男領了泡麵即離去。
過沒多久員警發現鑰匙遺失，調閱監視器發現竟被洪男摸走，還好3時40分便在三重區中正北路與市前街口把洪男帶返所、拿回鑰匙，並查出他不但居無定所且是慣竊，才因竊盜服刑８個月出獄又四處順手牽羊，不久之前偷單車被樹林警分局查獲。這次甚至供稱：「受神明指示才會偷警車鑰匙」，警詢後將洪男依竊盜罪嫌移送法辦。
三重警分局事後針對巡邏車鑰匙在派出所內遭竊，對所長、值班警員、負責保管鑰匙的警員，依未善盡駐地安全維護及裝備保管責任註記缺失。洪嫌則因在樹林偷單車、在三重偷警車鑰匙，最近被檢察官提起公訴，員警好心沒好報的事件又被提起。
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