聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／果園竟變垃圾場 南投警緝凶揪載運駕駛送辦
南投市中華路旁一處果園農地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，果農氣得報警，而因棄置面積廣達60平方公尺，警方成立專案小組，經調閱路口監視器，並過濾可疑車輛，鎖定並逮回廖姓嫌犯，並依違反「廢棄物清理法」將其移送法辦。
南投警分局指出，近日接獲民眾報案指稱其私人果園被當成垃圾場，無故遭傾倒大量廢棄物，部分果樹也因此遭到毀壞，而因棄置面積廣達60平方公尺，該分局隨即成立專案小組，並會同縣府環保局人員到場稽查。
而大量廢棄物堆得像座小山丘，還不時發出惡臭，農民就怕垃圾堆內有化學等有毒物質恐汙染農地，幸經環保局清查多為生活垃圾、營建廢棄物，但傾倒總重約達35公噸，為數不少，警方因此加強清查力道積極調閱路口監視器要抓出兇手。
警方表示，專案小組花了3天時間調閱中華路周邊各路口監視器，鍥而不捨的過濾可疑車輛，經分析比對鎖定載運的42歲廖姓大貨車駕駛，並將其帶回說明，並依違反「廢棄物清理法」移送南投地檢署偵辦，並將持續向上追查。
南投警分局長潘仕能說，不肖業者為圖一時方便，進而賺取暴利，將廢棄物隨意傾倒，造成環境汙染，也嚴重影響市容，而為維護民眾生活環境品質，警方絕對依法加強查緝偵辦，民眾有任何線索也可勇於踴躍提出檢舉。
南投縣環保局也表示，針對不法傾倒廢棄物，該局已結合檢警單位成立稽查平台，呼籲業者勿心存僥倖，若違規亂倒廢棄物被查獲，將可依「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言