台中北屯改裝車炸街擾人 警封路臨檢抓「大B、忍者」

台中市第五警分局近日獲報，北屯區幾個重要路段，常有噪音車深夜擾民，警方在前天安排「環、警、監」封路聯合稽查，發現攔檢的9輛車輛中，有2輛不合格，分別是俗稱「大B」的山葉BWS125，以及俗稱「忍者」的川崎重機NINJA400，總計開罰5400元，警方提醒，持續執行「四季交安」專案，用路人遵守交通規則，以免受罰。

台中市第五警分局表示，近期疫情趨緩，市民反映北屯區中清路與四平路口、中清路與敦化路口、中清路與后庄路口等沿線路段，經常有改裝汽機車在深夜時段競駛，傳出的噪音擾人，居民有所抱怨，也容易造成交通事故，分局長林沐弘指示加強各項防飆勤務作為。

第五警分局在19日深夜11時許至凌晨1時許，在北屯區中清路、敦化路口，結合環保、監理單位共同實施「環、警、監」聯合稽查取締勤務，採封閉式路檢方式，針對汽機車逐一攔查，發現疑似改裝噪音車輛，由環保單位實施噪音檢測，錄影蒐證，逐車登記駕駛人資料，如超過噪音標準值，當場立即依違反噪音管制法予以告發，並由監理單位要求強制驗車，回復原廠規格。

前天的封路臨檢一共攔檢9輛，其中2輛不合格，包括一輛山葉BWS125、川崎重機NINJA400，都依噪音管制法第26條規定當場告發，共計罰5400元。