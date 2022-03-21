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南投農地暗夜遭倒35噸廢棄物毀果樹 警揪載運駕駛

中央社 / 南投縣21日電

南投市一處私人果園遭人暗夜傾倒大量廢棄物，毀損農民辛苦栽種的果樹，警方會同環保局調查發現這些生活垃圾、營建廢棄物重約35公噸，循線緝獲載運男駕駛，依廢清法送辦。

南投市中華路旁一處農地日前遭人趁夜傾倒大量廢棄物，南投縣警察局南投分局今天發布訊息表示，民眾報案指稱農地無故遭人棄置大量生活垃圾、營建廢棄物，立即成立專案小組並會同南投縣環保局到場了解，發現廢棄物重量約35公噸、面積達60平方公尺。

南投分局表示，專案小組鍥而不捨調閱路口監視器分析比對，轄區半山派出所過濾可疑車輛，發現一輛大貨車涉有重嫌，巡邏員警在成功三路查獲這輛大貨車，進一步通知涉案42歲廖姓男駕駛到案說明，全案訊問後依涉犯廢棄物清理法移請南投地方檢察署偵辦。

南投分局長潘仕能說，廢棄物清理法第46條明文規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

潘仕能指出，不肖業者為圖一時方便、賺取暴利，隨意傾倒廢棄物，污染環境，嚴重影響市容，為維護民眾生活環境，南投分局絕對加強查緝偵辦，目前緝獲載運駕駛，持續溯源追查背後不法集團。

廢棄物 南投 農地

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