慣竊偷手機 飲料店Po監視器緝凶 抓到包紅包

台北市北投區多家飲料店，遭慣竊偷走手機，帶著帽子口罩的男子涉嫌站在收銀機前思考點什麼飲料，趁店員忙著製作訂單飲料時，趁機偷走手機，稍早飲料店公布監視器畫面緝凶，警方獲報後已鎖定身分追捕中，將依照竊盜罪嫌送辦。

飲料店稍早在臉書上公布監視器畫面，一名戴著帽子、口罩的黑衣男子，在3月20日上午11時許，假裝點飲料卻涉嫌偷走手機，店員問「要點什麼？」犯嫌稱「我看看」，男子趁店員轉身，涉嫌伸出左手偷走收銀台旁的手機，後續沒有購買飲料隨即離去。

Po文聲稱，店裡妹妹手機被偷走，再麻煩住北投的朋友們幫忙留意，並稱「有找到的話，在包紅包給你，感恩～」