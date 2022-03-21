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慣竊偷手機 飲料店Po監視器緝凶 抓到包紅包
台北市北投區多家飲料店，遭慣竊偷走手機，帶著帽子口罩的男子涉嫌站在收銀機前思考點什麼飲料，趁店員忙著製作訂單飲料時，趁機偷走手機，稍早飲料店公布監視器畫面緝凶，警方獲報後已鎖定身分追捕中，將依照竊盜罪嫌送辦。
飲料店稍早在臉書上公布監視器畫面，一名戴著帽子、口罩的黑衣男子，在3月20日上午11時許，假裝點飲料卻涉嫌偷走手機，店員問「要點什麼？」犯嫌稱「我看看」，男子趁店員轉身，涉嫌伸出左手偷走收銀台旁的手機，後續沒有購買飲料隨即離去。
Po文聲稱，店裡妹妹手機被偷走，再麻煩住北投的朋友們幫忙留意，並稱「有找到的話，在包紅包給你，感恩～」
警方獲報後循線追查，發現46歲男子涉有重嫌，且是名竊盜慣犯居無定所，涉嫌在中央南路飲料店偷走收銀台上手機，日前也在石牌路二段一家咖啡館，涉嫌以相同手法行竊店員的iPhone，手機。警方指出，已鎖定涉案人身分，將依竊盜罪嫌追捕送辦。
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