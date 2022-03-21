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台中和平溯溪團一男跌倒受傷 空勤直升機今吊掛救回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

3男2女團體昨天到台中市和平區溯溪，其中31歲管姓男子跌倒受傷，無法行走，台中市消防局派人員入山谷救援， 空勤總隊直升機今天起飛，吊掛救回傷者，送醫治療。

台中市消防局昨天中午接獲報案，和平區馬崙山登山口往十文溪方向 ，1行5人(3男2女)溯溪時，管姓男子跌倒導致左側髖骨受傷無法行走，消防局昨天派遣谷關、和平分隊等三梯次前往合計12人、麗陽工作站2人協助支援，共計14人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊。

搜救人員昨天下午接觸到傷者，但因現場地形狹窄陡峭難以搬運，申請直升機執行吊掛，為利於現場救災人員掌握傷者身體狀況，聯繫消防局緊急救護指導醫師，光田醫院高正國醫師與現場指揮官視訊，確認傷者暫無生命危險之虞，醫生到東勢消防分隊報到後，準備上山前往現場。

今天上午11點43分，空勤總隊直升機成功執行吊掛任務，再降落東勢河濱公園，傷者由石岡消防分隊救護車載到東勢農民醫院就醫。

3男2女昨天到台中和平區八仙山的十文溪溯溪，其中一名男隊員在瀑布攀爬時滑落摔傷，卡在峭壁受困，隊員報案，台中市消防局派員救援，也申請空勤總隊直升機支援吊掛，但山區天色已暗，直行機繞行三趟仍無法吊掛，消防隊員昨晚留守現場，陪傷者與友人，今天早上繼續申請直升機前往救援。

台中和平昨天有溯溪團體，一名男子跌倒受傷，空勤直升機今天吊掛救回。圖／台中市消防局提供
台中和平昨天有溯溪團體，一名男子跌倒受傷，空勤直升機今天吊掛救回。圖／台中市消防局提供
台中和平昨天有溯溪團體，一名男子跌倒受傷，空勤直升機今天吊掛救回。圖／台中市消防局提供
台中和平昨天有溯溪團體，一名男子跌倒受傷，空勤直升機今天吊掛救回。圖／台中市消防局提供

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