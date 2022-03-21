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大溪台7乙轉彎重機車禍 騎士瞬間驚險飛落竹林保一命
桃園市林姓騎士前天騎乘重機走大溪區台七乙線往大溪市區行駛，行經該道路10公里處轉彎路面，疑因車速過快、過彎失控，瞬間衝過對向與陳姓男子駕駛轎車發生車禍，林男人車直接飛過護欄掉落駁崁竹林，大溪警方今天上午表示，林男車禍多處挫傷，送醫沒有生命危險，雙方無酒駕，警方進一步調閱監視器查明車禍真正原因。
大溪警方、消防局表示，林男騎乘重機沿台七乙線往大溪方向行駛，行經該路10公里轉彎道路，疑因過彎失控，與對向陳男駕駛轎車發生交通事故，林男人車飛落一旁駁崁竹林，陳男轎車彈後方擦損，警方據報處理，消防員救援林男送醫無大礙，警方進行酒測，雙方酒測值0，警方正在調閱附近監視器影像及行車紀錄器，還原車禍經過，查明肇事責任歸屬。
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