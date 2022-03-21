無畏威脅、謾罵 兒保社工一身是膽站第一線守護孩子

每當發生兒少保護案件，都能看到兒保社工身影，他們一向做得多、說得少，基於保護孩子等當事人，很少成為鎂光燈焦點，卻是幫助弱勢兒少得以重生的貴人，兒保社工面臨人身安全威脅，甚至被罵是「拆散家庭凶手」，他們不畏罵聲，發揮專業職責及膽大心細特質。工作有意義，但低薪、壓力大，每年許多兒保社工從工作崗位離職，高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，如何為兒保社工減壓是重要一環。

高雄市公私部門兒少保護社工現有112人，男性社工僅占1成，44歲陳宗田是其一，他曾是國小附設幼兒園老師，13年前轉入社工領域，目前是社工督導，接觸過形形色色案件，很多案件回想起來難免有感觸，他說，雖然過程盡力了，「但只要一個環節沒接到，社工常會檢討自己」。

陳宗田說，許多案件樣態複雜，不少當事人會對社工有排斥感，認為「這是我們的家務事」，對社工的關懷不領情，甚至有反感，社工在處理過程中常要謹慎拆彈，有一回處理夫妻爭執案，丈夫帶走孩子以死相逼，找回孩子後立即緊急安置，也請當事人家屬陪伴情緒不穩的男主人，幾周後這名男子還是走絕路，得知消息感到難過，也思考「是不是哪個部份再多做一點，就能防止憾事」。

七年級陳舒藝當社工16年，熱情始終如一，聊起服務個案，語氣時而感性，時而亢奮。陳舒藝說，有一回她安置一名10個月大女嬰及受暴媽媽，孩子父親持鐵棍在辦公室樓下要堵人，試圖給她壓力，整整一周她從逃生通道上班，「那是我第一次感受到生命可能為兒保犧牲」。

該案件緊急安置後，陳舒藝持續與案父溝通，當事人心情沉澱後，表示要北上好好振作，希望臨走前可以抱抱孩子。考量孩子將來的返家處遇，希望能與原生家庭親情維繫得更緊密，她安排親子會面，案父抱著孩子呵護不已，隨著會面時間即將結束，案父突然眼神大變，現場氣氛轉為緊繃，社工等工作人員溝通無效，案父緊緊抓著孩子不交還，女嬰哇哇大哭，警方也到場後，社工、督導等人奮不顧身撲上前一左一右拉扯，另一名社工趁隙抱走女嬰，陳舒藝說「這是保護性社工真實面對的挑戰，很緊急、很危險，保護孩子是第一要務」。

也有曾經服務過的孩子後來成為社工，實習時與陳舒藝重逢，兩人都相當感動，陳舒藝說「生命能影響生命，在社工這行感受特別深刻」。

社工督導蔡淑華說，社工的挑戰與專業能力要與時俱進，不論社會風氣如何轉變，捍衛當事人權益的天職不變，社工最大成就感是看到個案脫離險境，重獲新生，當事人發自內心一句「謝謝」，就是對社工最棒的鼓舞。