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南投公墓2天燒17次 消防隊頻救火向民眾喊話了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

清明節將屆，不少民眾提前返鄉掃墓，導致雜草火警增多，消防人員忙救火，南投縣統計，上周末六、日2天就發生17起；消防局向民眾喊話，掃墓時應注意用火，務必撲滅餘燼，以防餘火蔓延，謹記「四不二記得」原則，減少火災發生。

南投縣消防局指出，不少民眾為避開人潮提前掃墓，加上天氣回暖炎熱，3月起因掃墓引發的雜草火警持續增加，各地消防出勤頻率隨之增加，經統計，上周末六、日分別發生5起、12起墓地火警，且各鄉鎮市都有，呼籲民眾謹慎用火。

消防局南投分隊長蘇育生說，天氣逐漸炎熱，天乾物燥，民眾掃墓時的灰燼若未注意撲滅，容易導致餘火蔓延，釀成山林田野火災，因此民眾在掃墓祭拜時燃燒金紙、香燭等物，應謹記「四不二記得」原則，藉此減少山野火警發生。

而「四不二記得」原則，包括「不亂燒雜草」、「不亂丟菸蒂」、「不飛揚冥紙」、「不燃放爆竹」及「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，蘇也提醒，祭拜前先將金紙燃燒範圍附近的雜草拔除，離開前務必確認餘燼已滅，將能降低火災發生機率。

此外，南投消防局也於上周起啟動墓地防火宣導，消防局表示，透過派員至墓地現場向民眾宣導相關防火知識，呼籲應重視火災帶來的危險，掃墓時備妥水與水桶，整體環境維護並檢查後才離開，多留心小細節，以確保自身於他人安全。

不少民眾提前掃墓，導致墓園及相關雜草火警增加，上周末2天就發生17起，消防局呼籲民眾謹慎用火。圖／南投市公所提供
不少民眾提前掃墓，導致墓園及相關雜草火警增加，上周末2天就發生17起，消防局呼籲民眾謹慎用火。圖／南投市公所提供
為因應清明節到來，南投縣消防局已於上周起啟動墓地防火宣導，盼降低相關火警發生。圖／南投縣消防局提供
為因應清明節到來，南投縣消防局已於上周起啟動墓地防火宣導，盼降低相關火警發生。圖／南投縣消防局提供
不少民眾提前掃墓，導致墓園及相關雜草火警增加，上周末2天就發生17起，消防局呼籲民眾謹慎用火。圖／南投市公所提供
不少民眾提前掃墓，導致墓園及相關雜草火警增加，上周末2天就發生17起，消防局呼籲民眾謹慎用火。圖／南投市公所提供
南投縣消防局呼籲，民眾掃墓時應備妥水與水桶，整體環境維護並檢查後才離開，降低山野火災發生。圖／南投縣消防局提供
南投縣消防局呼籲，民眾掃墓時應備妥水與水桶，整體環境維護並檢查後才離開，降低山野火災發生。圖／南投縣消防局提供
為因應清明節到來，南投縣消防局已於上周起啟動墓地防火宣導，盼降低相關火警發生。圖／南投縣消防局提供
為因應清明節到來，南投縣消防局已於上周起啟動墓地防火宣導，盼降低相關火警發生。圖／南投縣消防局提供

南投 火災

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