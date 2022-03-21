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玩「老師說」9歲女童頸椎挫傷 檢方起訴英籍女老師

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名9歲邱姓女童去年到英語補習課上課，在教室「玩老師說」時，疑被多名同學重壓，造成頸椎、胸椎挫傷，椎間盤纖維撕裂等傷害。基隆地檢署檢察官偵結，認定英國籍女老師指示學生觸摸女童頭部，當女童被同學壓倒後又未立即制止，造成女童受傷，依過失傷害罪嫌起訴英籍女老師。

檢方起訴指出，在基隆一家短期文理補習班教學童英文的英籍女老師，去年3月5日晚上7點半左右，在教室內以「老師說」教導學童學習身體部位英語字彙時，指示教室內學生觸摸邱姓女童的頭部。多名學童蜂擁到女童身旁，觸摸她的頭部，導致女童被壓倒在地面。

英籍女老師看到這種狀況，沒有立即介入阻止其他學童繼續觸摸及壓住邱姓女童頭部及身體，造成她的頸椎挫傷疑似第2節骨折併第6、7節纖維環損傷，頸部慢性肌腱炎、胸椎挫傷、頸椎痛疑似頸椎小面關節炎、頸椎韌帶扭傷，背部胸椎部位扭挫傷及拉傷、頸椎挫傷、疑似第5、6節和第6、7節椎間盤纖維撕裂、頸部挫傷、頸部上背壓挫傷，頸椎第5、6、7間盤突出症、外傷性無骨折脱位型脊髓損傷等傷害。

邱姓女童下課後，向隨班戴生老師表示背部不適，戴姓老師檢查她的背部，並無發現異樣。女童返家後，向媽媽表示身體不適，家人帶她到醫院檢查，發現傷勢嚴重並報案。

檢方指出，英籍女老師從事「老師說」教學時，本應注意課程內容僅能讓學童觸摸自己的身體部位，加上到職前及在職中所受相關職業訓練，也應知道要注意學童在課堂中的安全，防範學童在學習過程中發生意外。英籍女老師疏於注意，造成邱姓女童受傷，涉案事證明確，依法起訴。

基隆市1名英國籍女老師以「老師說」教學時，造成9歲邱姓女童受傷，被檢方依過失傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名英國籍女老師以「老師說」教學時，造成9歲邱姓女童受傷，被檢方依過失傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 補習 骨折

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