台南東區店家請小心此人 他大白天進入店家偷財物

台南市東區最近出現一名男子涉嫌利用店家在後面忙時，進入店內偷取桌上包包及財物，店家報警，並將此人相片PO上網，提醒其他店家注意。台南市警一分局今天說，經查此人居無定所，已鎖定特定對象追查中。

這起竊案發生於3月19日下午2點多，這名竊嫌進入台南市東安路一家販售肉粽等餐飲店，假裝要買東西，當時女老闆剛好在店後方料理食材，男子見四下無人，涉嫌偷取價值約4千元包包，包包內有現金約5千元及2800元五倍券。