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台南東區店家請小心此人 他大白天進入店家偷財物

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區最近出現一名男子涉嫌利用店家在後面忙時，進入店內偷取桌上包包及財物，店家報警，並將此人相片PO上網，提醒其他店家注意。台南市警一分局今天說，經查此人居無定所，已鎖定特定對象追查中。

這起竊案發生於3月19日下午2點多，這名竊嫌進入台南市東安路一家販售肉粽等餐飲店，假裝要買東西，當時女老闆剛好在店後方料理食材，男子見四下無人，涉嫌偷取價值約4千元包包，包包內有現金約5千元及2800元五倍券。

女店主不甘受損，除已報警要求警方追查，並將此人相片PO上台南大小事臉書社群網，提醒其他店家注意這名小偷，有網友留言請店家報警，也有人表示，現在監視器很密集，只要報警，警方幾乎都能過濾監視器找到人。台南市警一分局今天說，經查此人居無定所，警方已鎖定特定對象全力偵辦中。

台南市東區出現一名男子涉嫌利用店家不注意，進入店內偷取財物。圖／翻攝自台南大小事主社群臉書
台南市東區出現一名男子涉嫌利用店家不注意，進入店內偷取財物。圖／翻攝自台南大小事主社群臉書

台南 監視器

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