影／專偷社區發電機室 慣竊怪台電：太常停電害他被抓

全台各地本月頻傳停電，新北市卻出現專偷社區發電機室電纜的慣竊，造成電梯受困事件。淡水警方近日循線逮捕42歲施姓竊嫌，行竊足跡遍布五、六個行政區。他落網反而怪台電：太常停電才會害他被抓！

據了解，42歲施姓竊嫌有多次竊盜與毒品前科，原本是水電工，很了解機電原理，前年11月才因竊盜案服刑期滿出獄，又重操舊業。他非常聰明，專門利用半夜潛入未關大門的老舊社區地下室，偷竊發電機室電纜，曾經整整待了2個小時慢慢偷，都沒人發現。

由於社區發電機除非遇到停電，否則不會啟動，社區管委會或委外保養廠商若非勤於檢查，只要台電日常供電正常，根本不太會被察覺異常，而且老舊社區常沒裝監視器或故障，也大大增加調查困難。

淡水地區近期連續3個社區發電機電纜遭竊，警方獲報展開調查，過濾分析案發地點周邊大量監視器並密集查訪，好不容易才辨識出犯案時刻意穿連身雨衣和戴安全帽刻意躲監視器、騎乘懸掛偷竊車牌機車的嫌犯，就是42歲施姓慣竊。

專案小組本月13日持搜索票至施嫌位於新北市板橋區大觀路的租屋處，將他查緝到案，小小套房內查扣包括油壓剪、老虎鉗、瓦斯噴燈、雨衣、手套等大批犯案工具。