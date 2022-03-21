藥腳扮計程車運將運毒 小黃車上搜出逾千克K他命

高雄24歲曾姓藥頭組織計程車隊，由旗下黃姓、呂姓、許姓等同夥利用計程車當掩護，開車販售，集團運作近1年間，跑遍高雄大街小巷，警方循線逮捕曾男等5人，查扣毒咖啡包963包、K他命1327公克及55萬元現金，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，曾男所屬的販毒集團，由曾擔任電話總機，再由具營業車證的盧姓男子（33歲）承租計程車，交由黃男（31歲）、呂女（31歲）、許男（23歲）等集團同夥使用；盧男等人利用計程車當掩護，開車運毒，集團還採企業化經營，由4人採24小時輪班，販毒網絡幾近全年無休。

據了解，曾男以汽車旅館當作據點，在房間內遙控成員外送，集團採抽成制，若遇旺季，盧男等人月收入動輒數萬至10萬元不等，收入比跑計程車還好賺，且為躲避追緝，盧等人還會定期轉換車行、更換租賃的計程車，避免遭警方掌握行蹤。

日前高雄市警方查獲多名藥腳持有毒咖啡包、K他命，警方懷疑來源都為同一處，由市刑大、林園分局、左營分局等單位共組專案小組，經警方多日跟監，掌握曾嫌集團的毒品倉庫及運作模式。

本月17日，警方日前動員大批人力，兵分多路前往左營、前金、三民、鳳山區等地逮人，陸續將曾男及旗下集團成員拘捕到案，並在負責外送的兩部計程車上，搜出毒咖啡包963包、K他命1327公克及55萬元現金。