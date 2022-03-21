快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化國中生涉褻女童 家長拒智力鑑定專家也頭痛

聯合報 / 記者簡慧珍林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名國三學生涉嫌舔鄰居女童下體，被移送少年法庭審理，縣政府教育處、社會處接獲校安通報已介入處理；據了解，國三生的家庭有4個孩子，包括這名涉案國中生在內，都有學習及認知上的問題，教育處已特別協助並協助學校輔導。

警方調查，被害女童就讀幼兒園，是國三生的鄰居，兩家人很少往來，但19日他見女童落單就哄騙到角落撫摸和猥褻，事後女童向父母說起此事，家長氣憤報警；國中生到案後，好像對警詢內容一知半解，基本上坦承作出猥褻動作，被移送偵辦。

據指出，這個家庭育有4個孩子，其中一個孩子有入特教班，其他3個孩子都有智力問題，但父母都拒絕讓孩子接受智力鑑定，當孩子學業成績不佳、跟不上老師教學進度，學校只好輔導到資源班上課。

據了解，涉案的國三生從小到現在常出狀況，師長再三叮嚀，他似懂非懂仍犯錯，父親也感到無奈，這次涉嫌非禮鄰居女童，他自稱認識這名小女生，卻講不清楚為何作出奇怪動作，學校、社會處和教育處都只能猜測出自青春期對異性的好奇。

彰化縣政府社會處調查，這名國三生的家庭列為中低收入戶，因沒接受身障鑑定，「未達身障生標準」，目前已與教育處聯手介入輔導。教育處表示，這名國中生面臨升學高中職，今後將指派專人輔導避免再犯錯。

彰化縣一名國生三涉猥褻鄰居女童，被移送少年法庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名國生三涉猥褻鄰居女童，被移送少年法庭。記者簡慧珍／攝影

國中生 猥褻

延伸閱讀

彰化驚爆國中生非禮幼兒園女童 傳是學障生常出狀況

影／彰化薪資及人口倒退 民進黨質疑縣長無能

彰化公益音樂會 用音樂推廣法治教育

力邀民眾設籍彰化送三千禮金 加碼50個2萬元等著送出去

相關新聞

玩「老師說」9歲女童頸椎挫傷 檢方起訴英籍女老師

基隆市1名9歲邱姓女童去年到英語補習課上課，在教室「玩老師說」時，疑被多名同學重壓，造成頸椎、胸椎挫傷，椎間盤纖維撕裂等...

影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已...

影／專偷社區發電機室 慣竊怪台電：太常停電害他被抓

全台各地本月頻傳停電，新北市卻出現專偷社區發電機室電纜的慣竊，造成電梯受困事件。淡水警方近日循線逮捕42歲施姓竊嫌，行竊...

彰化國中生涉褻女童 家長拒智力鑑定專家也頭痛

彰化縣一名國三學生涉嫌舔鄰居女童下體，被移送少年法庭審理，縣政府教育處、社會處接獲校安通報已介入處理；據了解，國三生的家...

東北角龍洞灣釣客落海 穿救生衣送醫不治

新北市貢寮區龍洞岬灣今早有男性釣客落海，消防人員前往救援，救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。

無畏威脅、謾罵 兒保社工一身是膽站第一線守護孩子

每當發生兒少保護案件，都能看到兒保社工身影，他們一向做得多、說得少，基於保護孩子等當事人，很少成為鎂光燈焦點，卻是幫助弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。