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彰化國中生涉褻女童 家長拒智力鑑定專家也頭痛
彰化縣一名國三學生涉嫌舔鄰居女童下體，被移送少年法庭審理，縣政府教育處、社會處接獲校安通報已介入處理；據了解，國三生的家庭有4個孩子，包括這名涉案國中生在內，都有學習及認知上的問題，教育處已特別協助並協助學校輔導。
警方調查，被害女童就讀幼兒園，是國三生的鄰居，兩家人很少往來，但19日他見女童落單就哄騙到角落撫摸和猥褻，事後女童向父母說起此事，家長氣憤報警；國中生到案後，好像對警詢內容一知半解，基本上坦承作出猥褻動作，被移送偵辦。
據指出，這個家庭育有4個孩子，其中一個孩子有入特教班，其他3個孩子都有智力問題，但父母都拒絕讓孩子接受智力鑑定，當孩子學業成績不佳、跟不上老師教學進度，學校只好輔導到資源班上課。
據了解，涉案的國三生從小到現在常出狀況，師長再三叮嚀，他似懂非懂仍犯錯，父親也感到無奈，這次涉嫌非禮鄰居女童，他自稱認識這名小女生，卻講不清楚為何作出奇怪動作，學校、社會處和教育處都只能猜測出自青春期對異性的好奇。
彰化縣政府社會處調查，這名國三生的家庭列為中低收入戶，因沒接受身障鑑定，「未達身障生標準」，目前已與教育處聯手介入輔導。教育處表示，這名國中生面臨升學高中職，今後將指派專人輔導避免再犯錯。
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