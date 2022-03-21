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假藉試穿摸走2件衣服 攤商損失5000元怒PO網報警抓賊

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區和光街市場一處服飾攤商，日前遇到一名女顧客，以試穿為由，竊走兩件衣服，讓攤商損失5000元；事後攤商無奈報警並在臉書社群PO網，希望同行注意此人，也期盼警方盡快找到竊嫌。

這起竊案，發生在3月20日上午10時許，一名女子前往楠梓區右昌菜市場內的服飾攤選購衣物，過程中，向攤商要求試穿，豈料趁試穿時，順手將選取的衣物藏進自己的包包中後離去。

事後店家察覺有異，調閱監視器發現遭竊，且損失達5000元，便報警並在臉書社群PO網；攤商貼文指出，該名女子身高約150公分，身形略豐滿，當時身穿粉色上衣，黑色連帽薄外套及寶藍偏深長褲，手上提著黑色 A3大小手提包。

楠梓警分局右昌派出所獲報展開調查，目前已鎖定對象，將通知婦人到案說明；同時呼籲，市場人潮眾多，為防宵小，將加強防制竊案，也會時派人巡邏。

該名婦人行竊經過，遭攤商監視器錄下。記者陳弘逸／翻攝
該名婦人行竊經過，遭攤商監視器錄下。記者陳弘逸／翻攝
受害攤商在臉書貼文，呼籲同行注意此人，也希望該名婦人盡早出面。圖／取自臉書
受害攤商在臉書貼文，呼籲同行注意此人，也希望該名婦人盡早出面。圖／取自臉書
該名婦人行竊經過，遭攤商監視器錄下。記者陳弘逸／翻攝
該名婦人行竊經過，遭攤商監視器錄下。記者陳弘逸／翻攝

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