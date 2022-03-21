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男酒駕接手機車輛撞騎樓旁住家 5車受損 幸無人受傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣22歲周姓男子今天凌晨1點多在東港KTV幫朋友慶生喝酒，竟還酒後開車回家，就在快到家時，突然手機響起，周查看手機時，不慎偏向導致車輛往左側偏移，撞上路旁的騎樓住家，水管被撞裂，3輛機車、2輛汽車受損，好在現場無人受傷，周姓男子酒測值達0.83毫克，警詢後依公共危險罪移送地檢署偵辦。

港警分局東港派出所今天凌晨1點20分接獲報案，在東港鎮興東三街有交通事故，警方獲報趕赴現場，周姓男子車撞上住家前椅子、水管，之後撞上停在門口的汽車2部及重機車3部，事發時間在半夜，住家被突如其來的聲響驚醒，有的住家還不知道發生車禍，被警方通知後，才發現家門前遭撞毀。

警方調查，22歲周男晚間在KTV唱歌幫朋友慶生喝酒，酒後開車返家途中，就在快到家時，突然手機響起，他要查看手機時導致車輛左側偏移撞毀住家前椅子、水管及車輛，3部重機車、1部汽車、1部計程車，所幸現場均無人受傷，員警現場疏導交通，也連絡住家與拖吊車將障礙物排除，詳細肇事原因及責任由警方調查中。

東港警分局長張世儒說，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」並督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，協助代客叫車或駕駛服務，酒後勿貪一時之便造成悲劇發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣周姓男子酒駕，途中又接手機，導致車輛偏移撞向路旁的騎樓住家，撞毀2輛汽車、3輛機車，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣周姓男子酒駕，途中又接手機，導致車輛偏移撞向路旁的騎樓住家，撞毀2輛汽車、3輛機車，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣周姓男子酒駕，途中又接手機，導致車輛偏移撞向路旁的騎樓住家，撞毀2輛汽車、3輛機車，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
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屏東縣周姓男子酒駕，途中又接手機，導致車輛偏移撞向路旁的騎樓住家，撞毀2輛汽車、3輛機車，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
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