快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

屏東21歲男酒駕連撞5車 酒測值0.83毫克送辦

中央社 / 屏東縣21日電

屏東21歲周姓男子與友人相約KTV飲酒後，今天凌晨開車返家撞上路邊民宅，一連波及5車。警方獲報趕往，周男酒測值高達0.83毫克，依公共危險罪送辦。

周男駕駛的黑色轎車車頭毀損嚴重，車禍現場凌亂不堪，停在民宅騎樓下的汽車、機車、椅子遭到波及，散落滿地的零件、物品，可見撞擊力道之大，巨大的撞擊聲響，驚醒睡夢中的民眾。

屏東縣警察局東港分局今天發布新聞稿指出，凌晨1時20分，接獲東港鎮興東3街交通事故，周男駕駛1輛黑色自小客車，撞上民宅前椅子跟水管，接著又撞上1輛轎車、1輛計程車與3部機車。周男酒測值高達0.83毫克，依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

警方調查，周男在東港鎮上一家KTV飲酒後開車返家，周男自稱行駛中手機突然響起，要查看手機時，方向盤不慎偏移，導致車輛往左側偏移撞上住家。所幸整起事件並無人員傷亡，確切事故原因仍需進一步釐清。

東港警分局長張世儒表示，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」，同時也督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，協助代客叫車或駕駛服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東港 屏東縣

延伸閱讀

劉樂妍陸鄉間遭二度追撞！驚嚇喊：「以為遭到暗殺」

7次酒駕都易科 貨車司機「8犯」判刑9月去坐牢

菲籍自行車參賽者遭撞身亡 酒駕車主20萬交保

屏東縣185沿山旺來雙層巴士預約秒殺 未來推主題郵輪巴士

相關新聞

玩「老師說」9歲女童頸椎挫傷 檢方起訴英籍女老師

基隆市1名9歲邱姓女童去年到英語補習課上課，在教室「玩老師說」時，疑被多名同學重壓，造成頸椎、胸椎挫傷，椎間盤纖維撕裂等...

影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已...

影／專偷社區發電機室 慣竊怪台電：太常停電害他被抓

全台各地本月頻傳停電，新北市卻出現專偷社區發電機室電纜的慣竊，造成電梯受困事件。淡水警方近日循線逮捕42歲施姓竊嫌，行竊...

彰化國中生涉褻女童 家長拒智力鑑定專家也頭痛

彰化縣一名國三學生涉嫌舔鄰居女童下體，被移送少年法庭審理，縣政府教育處、社會處接獲校安通報已介入處理；據了解，國三生的家...

東北角龍洞灣釣客落海 穿救生衣送醫不治

新北市貢寮區龍洞岬灣今早有男性釣客落海，消防人員前往救援，救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。

大溪台7乙轉彎重機車禍 騎士瞬間驚險飛落竹林保一命

桃園市林姓騎士前天騎乘重機走大溪區台七乙線往大溪市區行駛，行經該道路10公里處轉彎路面，疑因車速過快、過彎失控，瞬間衝過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。