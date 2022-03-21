屏東21歲男酒駕連撞5車 酒測值0.83毫克送辦

屏東21歲周姓男子與友人相約KTV飲酒後，今天凌晨開車返家撞上路邊民宅，一連波及5車。警方獲報趕往，周男酒測值高達0.83毫克，依公共危險罪送辦。

周男駕駛的黑色轎車車頭毀損嚴重，車禍現場凌亂不堪，停在民宅騎樓下的汽車、機車、椅子遭到波及，散落滿地的零件、物品，可見撞擊力道之大，巨大的撞擊聲響，驚醒睡夢中的民眾。

屏東縣警察局東港分局今天發布新聞稿指出，凌晨1時20分，接獲東港鎮興東3街交通事故，周男駕駛1輛黑色自小客車，撞上民宅前椅子跟水管，接著又撞上1輛轎車、1輛計程車與3部機車。周男酒測值高達0.83毫克，依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

警方調查，周男在東港鎮上一家KTV飲酒後開車返家，周男自稱行駛中手機突然響起，要查看手機時，方向盤不慎偏移，導致車輛往左側偏移撞上住家。所幸整起事件並無人員傷亡，確切事故原因仍需進一步釐清。

東港警分局長張世儒表示，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」，同時也督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，協助代客叫車或駕駛服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康