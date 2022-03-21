快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中加大移動測速照相執法力度 減少死亡人數42人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊加強移動式測速照相執法力度，去年告發32萬餘件，比前年相比增加19萬餘件，不過在涉及超速的交通肇事案件，去年有255件，比前年減少70件，死亡人數也減少42人。

台中市警局表示，根據數據發現，高能見度與積極的交通執法，對於降低交通事故是有影響的，取締只是手段，目的是希望市民遵守交通規則，以確保自身與他人的通行安全。

台中市警局交通大隊統計，去年移動式測速照相舉發32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，增幅151.5%，比較去年及前年台中市全般交通事故涉及超速之肇事件數，去年有255件，與前年同期相比，減少70件，降幅21.5%。

另依據全國道安資訊查詢網統計，台中市去年交通事故30日內死亡人數為283人，與去年同期相比減少42人，降幅12.9%，六都排名第一。

台中市警局表示，今年1月1日至3月20日，移動式測速照相舉發8萬4006件，發生涉及超速的交通事故有57件，與前期相比減少21件，降幅26.9%，為持續防制交通事故發生，擇定轄內易超速違規及肇事熱點，運用移動式測速照相科技設備提升執法強度並彈性規劃測照地點，有執行測速照相的地點前，都依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法。

台中市警局長蔡蒼柏說，持續針對本市易超速肇事路口、段規劃移動式測速照相取締，結合守望勤務防制事故發生，呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，除避免受罰外，也能減少事故的發生。

台中市警局提醒，目前仍值疫情期間，人與人接觸減少，但警方的執法不因疫情而鬆懈，警察局會特別加強「移動式測速照相」勤務，針對易飆車、超速等路口、段，採不定時、不定點的方式進行取締，除防制超速所造成的交通事故外，同時提醒民眾勿存有僥倖心態，認為因疫情期間警方會降低執法強度。

台中市警局交通大隊統計去年加大移動式測速照相執法後，因車禍死亡人數減少42人。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊統計去年加大移動式測速照相執法後，因車禍死亡人數減少42人。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊統計去年加大移動式測速照相執法後，因車禍死亡人數減少42人。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊統計去年加大移動式測速照相執法後，因車禍死亡人數減少42人。圖／台中市交通大隊提供

測速 台中市

延伸閱讀

台中治安滿意度低 市警局：我們是治安優等生

台中五岔路口科技執法滿月　取締近7000件違規！

基隆區間測速4月1日起執法　台62、台62甲線超速最高罰6千

為養羊與房東口角 房客認挾怨縱火釀6死上銬送辦

相關新聞

玩「老師說」9歲女童頸椎挫傷 檢方起訴英籍女老師

基隆市1名9歲邱姓女童去年到英語補習課上課，在教室「玩老師說」時，疑被多名同學重壓，造成頸椎、胸椎挫傷，椎間盤纖維撕裂等...

影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已...

影／專偷社區發電機室 慣竊怪台電：太常停電害他被抓

全台各地本月頻傳停電，新北市卻出現專偷社區發電機室電纜的慣竊，造成電梯受困事件。淡水警方近日循線逮捕42歲施姓竊嫌，行竊...

彰化國中生涉褻女童 家長拒智力鑑定專家也頭痛

彰化縣一名國三學生涉嫌舔鄰居女童下體，被移送少年法庭審理，縣政府教育處、社會處接獲校安通報已介入處理；據了解，國三生的家...

東北角龍洞灣釣客落海 穿救生衣送醫不治

新北市貢寮區龍洞岬灣今早有男性釣客落海，消防人員前往救援，救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。

大溪台7乙轉彎重機車禍 騎士瞬間驚險飛落竹林保一命

桃園市林姓騎士前天騎乘重機走大溪區台七乙線往大溪市區行駛，行經該道路10公里處轉彎路面，疑因車速過快、過彎失控，瞬間衝過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。