台中加大移動測速照相執法力度 減少死亡人數42人

台中市警局交通大隊加強移動式測速照相執法力度，去年告發32萬餘件，比前年相比增加19萬餘件，不過在涉及超速的交通肇事案件，去年有255件，比前年減少70件，死亡人數也減少42人。

台中市警局表示，根據數據發現，高能見度與積極的交通執法，對於降低交通事故是有影響的，取締只是手段，目的是希望市民遵守交通規則，以確保自身與他人的通行安全。

台中市警局交通大隊統計，去年移動式測速照相舉發32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，增幅151.5%，比較去年及前年台中市全般交通事故涉及超速之肇事件數，去年有255件，與前年同期相比，減少70件，降幅21.5%。

另依據全國道安資訊查詢網統計，台中市去年交通事故30日內死亡人數為283人，與去年同期相比減少42人，降幅12.9%，六都排名第一。

台中市警局表示，今年1月1日至3月20日，移動式測速照相舉發8萬4006件，發生涉及超速的交通事故有57件，與前期相比減少21件，降幅26.9%，為持續防制交通事故發生，擇定轄內易超速違規及肇事熱點，運用移動式測速照相科技設備提升執法強度並彈性規劃測照地點，有執行測速照相的地點前，都依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法。

台中市警局長蔡蒼柏說，持續針對本市易超速肇事路口、段規劃移動式測速照相取締，結合守望勤務防制事故發生，呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，除避免受罰外，也能減少事故的發生。