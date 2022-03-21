台中加大移動測速照相執法力度 減少死亡人數42人
台中市警局交通大隊加強移動式測速照相執法力度，去年告發32萬餘件，比前年相比增加19萬餘件，不過在涉及超速的交通肇事案件，去年有255件，比前年減少70件，死亡人數也減少42人。
台中市警局表示，根據數據發現，高能見度與積極的交通執法，對於降低交通事故是有影響的，取締只是手段，目的是希望市民遵守交通規則，以確保自身與他人的通行安全。
台中市警局交通大隊統計，去年移動式測速照相舉發32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，增幅151.5%，比較去年及前年台中市全般交通事故涉及超速之肇事件數，去年有255件，與前年同期相比，減少70件，降幅21.5%。
另依據全國道安資訊查詢網統計，台中市去年交通事故30日內死亡人數為283人，與去年同期相比減少42人，降幅12.9%，六都排名第一。
台中市警局表示，今年1月1日至3月20日，移動式測速照相舉發8萬4006件，發生涉及超速的交通事故有57件，與前期相比減少21件，降幅26.9%，為持續防制交通事故發生，擇定轄內易超速違規及肇事熱點，運用移動式測速照相科技設備提升執法強度並彈性規劃測照地點，有執行測速照相的地點前，都依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法。
台中市警局長蔡蒼柏說，持續針對本市易超速肇事路口、段規劃移動式測速照相取締，結合守望勤務防制事故發生，呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，除避免受罰外，也能減少事故的發生。
台中市警局提醒，目前仍值疫情期間，人與人接觸減少，但警方的執法不因疫情而鬆懈，警察局會特別加強「移動式測速照相」勤務，針對易飆車、超速等路口、段，採不定時、不定點的方式進行取締，除防制超速所造成的交通事故外，同時提醒民眾勿存有僥倖心態，認為因疫情期間警方會降低執法強度。
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