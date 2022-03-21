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影／清明連假未到 台中市單日已傳17起公墓火警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

又逢清明掃墓祭祖的季節，台中市消防局根據往年經驗，預期今年也有類似狀況，不過根據19日的統計，台中市發生17件零星的小面積公墓雜草火警，對比去年同期的第一個假日的56件，已大幅減少，提醒市民掃墓謹守「4不2記得」，才不會讓消防隊員疲於奔命，消耗救災能量。

台中市消防局表示，3月19日台中市共發生17件零星小面積的公墓雜草火警，比較去年同期第一個假日56件，已大幅減少，而根據內政部統計資料，台中市2020年全年度火災案件3193件，其中森林田野、公墓燒雜草、雜物等就有2163件，占整體火災67.7%，去年火災案件2606件中也有1921件，占整體火災73.7%，可見光是公墓雜草類型火災，最讓消防人員疲於奔命，同時造成生態浩劫、空氣品質惡化。

台中市消防局為有效預防清明期間公墓地區火災發生，即日起已不定時前往各公墓加強巡視，3月19日起至4月5日期間，針對台中市公墓，加強辦理防火宣導工作，假日期間派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，為有效監控山林公墓火源，也利用空拍機協助空勘及廣播宣導，提醒市民「4不2記得」。

台中市消防局說，四不二記得的口訣是，不任意燒雜草、不任意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不任意放爆竹、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾等防火注意事項，若能在掃墓時謹記在心，就能有效減少公墓火警。

台中市消防局說，由於多數公墓位處偏僻山區，地勢崎嶇高低不一，民眾於掃墓時也應注意有無安全顧慮，避免踩空摔傷，尤其年紀長者如需前往掃墓，務必有人隨時陪同在旁，避免發生意外。

清明連假未至，台中市公墓火警已頻傳，消防局已派員到公墓宣導，提醒市民多加注意。圖／台中市消防局提供
清明連假未至，台中市公墓火警已頻傳，消防局已派員到公墓宣導，提醒市民多加注意。圖／台中市消防局提供
清明連假將至，台中市消防局擔心公墓火警成災，從即日起派員前往公墓宣導。圖／台中市消防局提供
清明連假將至，台中市消防局擔心公墓火警成災，從即日起派員前往公墓宣導。圖／台中市消防局提供
清明連假未至，台中市公墓火警已頻傳，消防局已派員到公墓宣導，提醒市民多加注意。圖／台中市消防局提供
清明連假未至，台中市公墓火警已頻傳，消防局已派員到公墓宣導，提醒市民多加注意。圖／台中市消防局提供

台中市 火災

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