東北角大貨車超車不當 害對向3輛大車連環撞 1人受困

黃姓男子今天上午駕駛大貨車，由宜蘭往基隆方向行駛台2線，在指標110.5K時疑超車不當，造成對向3輛大車追撞，最後方的曳引槽車賴姓駕駛受困車內，意識清楚。消防人員獲報到場，救出後送醫。車禍原因由警方調查中。

據了解，40多歲黃男駕駛營業大貨車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經新北貢寮區萊萊路段時，疑因超車不當，對向50多歲鄭男駕駛曳引槽車往右閃避時，後方40多歲黃男駕駛的郵局郵務車剎車不及，撞上前方曳引槽車，50多歲賴男駕駛的曳引槽車跟在郵務車後方，見狀往右閃避，左前車頭撞上郵務車。

3車追撞後，賴男受困駕駛座，所幸意識清楚。新北市消防局獲報到場，由消防人員協助賴男脫困，救出後送醫治療。