台南失智老翁忘記回家路 暖警耐心詢問拼湊助返家

68歲王姓老翁罹患失智症，昨天趁家屬未注意時騎機車從台南市永康住處外出後，在中西區北門路段迷路，市警二分局博愛派出所警員巡邏時發現老翁行蹤，從老翁的隻字片語拼湊個人資料，得知老翁身分後，並查出他為緊急協尋人口，趕緊通知老翁家屬到派出所，順利將老翁帶回家。

博愛派出所警員許馨方、黃偉倫昨天中午12點多巡邏時，在北門路上發現有一名老翁腳步顛簸、神情徬徨無助，很像是迷路了，員警上前關心，老翁只說出自己是住在永康附近，其他的都講不清楚。

老翁身上沒有任何相關身分證件，員警考量當時路上車流量大，且老翁已有些體力不支，警方將其先帶回派出所休息，並提供乾糧與杯水安撫不安的情緒，經員警積極查證，得知老翁身分，順利聯絡上家屬，暖心幫助老翁一家團圓。

家屬表示，王姓老翁患有失智症，騎乘機車出門後遲遲未返家，為恐發生意外，立即向警察機關報案，請求警方協尋，正當報案程序完成時，即接獲南警二分局博愛派出所通知已經尋獲老翁，非常感謝警方幫忙即時找回，讓他們能一家團聚，免於發生意外。