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台南失智老翁忘記回家路 暖警耐心詢問拼湊助返家

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

68歲王姓老翁罹患失智症，昨天趁家屬未注意時騎機車從台南市永康住處外出後，在中西區北門路段迷路，市警二分局博愛派出所警員巡邏時發現老翁行蹤，從老翁的隻字片語拼湊個人資料，得知老翁身分後，並查出他為緊急協尋人口，趕緊通知老翁家屬到派出所，順利將老翁帶回家。

博愛派出所警員許馨方、黃偉倫昨天中午12點多巡邏時，在北門路上發現有一名老翁腳步顛簸、神情徬徨無助，很像是迷路了，員警上前關心，老翁只說出自己是住在永康附近，其他的都講不清楚。

老翁身上沒有任何相關身分證件，員警考量當時路上車流量大，且老翁已有些體力不支，警方將其先帶回派出所休息，並提供乾糧與杯水安撫不安的情緒，經員警積極查證，得知老翁身分，順利聯絡上家屬，暖心幫助老翁一家團圓。

家屬表示，王姓老翁患有失智症，騎乘機車出門後遲遲未返家，為恐發生意外，立即向警察機關報案，請求警方協尋，正當報案程序完成時，即接獲南警二分局博愛派出所通知已經尋獲老翁，非常感謝警方幫忙即時找回，讓他們能一家團聚，免於發生意外。

市警二分局表示，民眾家中若有年齡較長親友，建議家屬應多加留心注意行蹤，避免讓他們獨自出門，可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，遇到類似狀況時才能順利與家屬取得聯繫，及時處置。

台南市警二分局博愛派出所警員許馨方（左），巡邏發現王姓老翁走失，聯絡上家屬帶回。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局博愛派出所警員許馨方（左），巡邏發現王姓老翁走失，聯絡上家屬帶回。記者黃宣翰／翻攝

失智症 北門

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