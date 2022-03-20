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到台中和平溯溪1男滑落受傷 消防隊攀岩溯溪救援
3男2女今天到台中和平區八仙山的十文溪溯溪，其中一名男隊員在在瀑布攀爬時滑落摔傷，卡在峭壁受困，隊員報案，台中市消防局派員救援，也申請空勤總隊直升機支援吊掛，但山區天色已暗，直行機繞行三趟仍無法吊掛，消防隊員今晚留守現場陪傷者與友人，明天早上繼續申請直升機前往救援。
台中市消防局今天中午接獲民眾報案，和平區馬崙山登山口往十文溪方向 ，一名男子滑倒左側髖骨受傷，，消防局派出谷關、和平分隊8人、山難搜救義消5人、林務局麗陽工作站2人前往，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往。
今天傍晚找到傷者，消防局申請空勤直升機支援，直升機飛抵山區，因需預留返航安全作業時間，只好暫停飛行任務，意外地點在瀑布峭壁上，需過溪走鐵線吊橋，消防隊員先將傷者移置平緩空曠處，等明天早上再度申請直升機吊掛，待救者1人及陪同1人共10人，就地生火避難。
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