到台中和平溯溪1男滑落受傷 消防隊攀岩溯溪救援

3男2女今天到台中和平區八仙山的十文溪溯溪，其中一名男隊員在在瀑布攀爬時滑落摔傷，卡在峭壁受困，隊員報案，台中市消防局派員救援，也申請空勤總隊直升機支援吊掛，但山區天色已暗，直行機繞行三趟仍無法吊掛，消防隊員今晚留守現場陪傷者與友人，明天早上繼續申請直升機前往救援。

台中市消防局今天中午接獲民眾報案，和平區馬崙山登山口往十文溪方向 ，一名男子滑倒左側髖骨受傷，，消防局派出谷關、和平分隊8人、山難搜救義消5人、林務局麗陽工作站2人前往，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往。