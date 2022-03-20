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菲籍自行車參賽者遭撞身亡 酒駕車主20萬交保

中央社 / 新北20日電

簡姓男子酒駕撞死菲籍自行車選手，畏罪棄車逃逸仍被警方迅速逮捕歸案。聯合報記者林昭彰／翻攝
簡姓男子酒駕撞死菲籍自行車選手，畏罪棄車逃逸仍被警方迅速逮捕歸案。聯合報記者林昭彰／翻攝

32歲的菲律賓籍移工和同鄉一起報名參加自行車賽，今天騎車到八里參賽前，不料在途中遭撞，經送醫宣告不治，肇事駕駛涉酒駕遭送辦，檢方複訊後諭令新台幣20萬元交保。

在桃園蘆竹地區工廠上班的4名菲律賓籍移工，因為都喜好自行車運動，因此，4人利用假日一起報名參加中華民國自行車協會所舉辦的第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰賽。

他們清晨騎自行車前往八里區廖添丁廟（訊塘廣場）集結點，準備參加自行車賽，不料，一行人於清晨4時27分行經台15線後坑35號前20公尺處，也就是瑞平國小附近時，其中一人突然遭自小客車自後方撞擊彈飛進路旁草叢中，遭撞的自行車也嚴重變形。

警消獲報到場救援，遭撞的菲籍男子已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。而肇事駕駛事後棄車逃逸，經警方積極偵辦，確認涉嫌肇逃的是31歲簡姓車主。

初步了解，簡男是在某處海釣場休閒時有喝酒，酒後開車要返回八里住處，在路上衝撞菲籍移工，但因自知酒駕而棄車逃逸，簡姓車主雖逃到八里，警方今天上午9時40分將簡男查緝到案，雖然離案發時逾5個小時，經酒測，酒測值仍超過0.25mg/L。

經警方訊問，簡男雖無酒駕紀錄，非累犯，但警方訊後仍依公共危險、肇事逃逸、過失致死等罪將簡男移送新北地檢署偵辦。檢方在複訊後諭令新台幣20萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自行車 八里 酒駕 移工

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