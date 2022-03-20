影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已無呼吸心跳，送往貢寮區澳底保健站急救無效，醫師宣告死亡。警方初步排除他殺，報請基隆地檢署檢察官相驗，查明死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點40分接獲報案，在貢寮區田寮洋街有名50多歲男子，疑似採植物時不慎摔落邊坡。消防人員下午3點1分到場救援，送醫不治。