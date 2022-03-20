聽新聞
test
0:00 / 0:00
捕蜂男深夜車輛拋錨路中 石岡警暖心幫忙接電
一名捕蜂男子昨天深夜一點協助捕蜂後，開車到台中市石岡區突然拋錨，石岡分駐所員警到場獲知是電瓶電力不足，當場幫忙接電，順利發電解危。
東勢警分局石岡分駐所昨天凌晨一點接獲民眾報案，他正在石岡區金川巷須要員警協助，警員張國昌、劉家妤獲報後立即前往瞭解情形。
52歲黃姓男子表示，他是從事捕蜂工作才會在凌晨開車外出，沒想到車輛突然無法發動停在路中，黃男研判是車輛老舊，電瓶電力不足才導致無法發動，但深夜時段附近無路過車輛，也無法向其他人請求協助，只好報警尋求幫忙。
員警將巡邏車上的電瓶以救車線接觸方式接引至民眾車輛電瓶處接電，順利將車輛發動，黃男說，他車輛深夜拋錨求助無門之際，即時獲得警方熱心協助，感到十分暖心，當場向員警道謝。
石岡分駐所林樹鉉表示，民眾駕駛車輛外出前，務必要先檢查車況，如遇到車輛故障，當下切勿慌張，應先放妥警示標示物，避免後車追撞，同時聯繫相關單位或道路救援，保護自身安全及避免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言