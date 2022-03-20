捕蜂男深夜車輛拋錨路中 石岡警暖心幫忙接電

一名捕蜂男子昨天深夜一點協助捕蜂後，開車到台中市石岡區突然拋錨，石岡分駐所員警到場獲知是電瓶電力不足，當場幫忙接電，順利發電解危。

東勢警分局石岡分駐所昨天凌晨一點接獲民眾報案，他正在石岡區金川巷須要員警協助，警員張國昌、劉家妤獲報後立即前往瞭解情形。

52歲黃姓男子表示，他是從事捕蜂工作才會在凌晨開車外出，沒想到車輛突然無法發動停在路中，黃男研判是車輛老舊，電瓶電力不足才導致無法發動，但深夜時段附近無路過車輛，也無法向其他人請求協助，只好報警尋求幫忙。

員警將巡邏車上的電瓶以救車線接觸方式接引至民眾車輛電瓶處接電，順利將車輛發動，黃男說，他車輛深夜拋錨求助無門之際，即時獲得警方熱心協助，感到十分暖心，當場向員警道謝。