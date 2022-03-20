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捕蜂男深夜車輛拋錨路中 石岡警暖心幫忙接電

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名捕蜂男子昨天深夜一點協助捕蜂後，開車到台中市石岡區突然拋錨，石岡分駐所員警到場獲知是電瓶電力不足，當場幫忙接電，順利發電解危。

東勢警分局石岡分駐所昨天凌晨一點接獲民眾報案，他正在石岡區金川巷須要員警協助，警員張國昌、劉家妤獲報後立即前往瞭解情形。

52歲黃姓男子表示，他是從事捕蜂工作才會在凌晨開車外出，沒想到車輛突然無法發動停在路中，黃男研判是車輛老舊，電瓶電力不足才導致無法發動，但深夜時段附近無路過車輛，也無法向其他人請求協助，只好報警尋求幫忙。

員警將巡邏車上的電瓶以救車線接觸方式接引至民眾車輛電瓶處接電，順利將車輛發動，黃男說，他車輛深夜拋錨求助無門之際，即時獲得警方熱心協助，感到十分暖心，當場向員警道謝。

石岡分駐所林樹鉉表示，民眾駕駛車輛外出前，務必要先檢查車況，如遇到車輛故障，當下切勿慌張，應先放妥警示標示物，避免後車追撞，同時聯繫相關單位或道路救援，保護自身安全及避免發生交通事故。

台中東勢警方半夜幫忙捕蜂男子車輛接電。圖／警方提供
台中東勢警方半夜幫忙捕蜂男子車輛接電。圖／警方提供
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