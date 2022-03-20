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影／離奇！翁墜兩百米深谷僅多處擦傷 隊員：自有天數

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義市61歲鄭姓男子昨晚隻身離家，警方調查手機最後通信位置，來自嘉義縣竹崎鄉金獅寮附近，組成10餘人搜救小隊，最終在1處200米深谷尋獲老翁，所幸意識清楚但身上多處擦傷。附近沒有發現交通工具，老翁如何從家抵達約20公里外的事發地，警方仍在釐清中。

據了解，鄭姓老翁家住嘉義市，癌症晚期疑久病厭世，常對家人有負面情緒，昨天晚間9點半左右，家屬發現他不告而別，擔心有不測急忙報警。嘉義縣消和竹崎分局今天凌晨1點多接獲嘉市警局轉報，指有失蹤人口往竹崎方向移動。

經調查鄭手機最後通信點位在竹崎鄉166縣道金獅寮附近。警消聯合搜救協會組10數人救援大隊，沿166縣道擴大搜索，最後在金獅村山豬陷附近1處約200公尺深谷，發現鄭男奄奄一息倒臥谷中，眾人隨即用繩索吊掛方式將其救起。初判傷勢僅身上多處擦傷，生命徵象穩定，凌晨2點多送醫急救。

據搜救隊員轉述，今凌晨時分接到任務，研判竹崎鄉地廣人稀，原以為任務是大海撈針，當時月明星稀四周鴉雀無聲，搜救隊行經事發地時，其中1名隊員耳尖，聽到鄰近凹地傳來細微呻吟聲，強光照下竟真發現失蹤鄭男，也讓其他隊員嘖嘖稱奇，「彷彿冥冥中自有天數」。

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嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市1名鄭姓老翁昨晚失蹤，警消今凌晨在竹崎鄉1處約200公尺深谷發現他，所幸僅輕微擦傷。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 失蹤

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