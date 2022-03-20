聽新聞
test
0:00 / 0:00
24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治
嘉義縣24歲林姓男子今天上午獨自騎重機，從大埔鄉沿台三線往中埔方向行駛，行經311.6公里處、阿婆灣雜貨店附近時，失控自摔撞對向水泥護欄，當場失去生命跡象。嘉縣消防局中午12點48分獲報，趕抵現場發現他已無呼吸心跳，送醫搶救，下午兩點多宣告不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。
據了解，林男家住朴子，今上午向朋友借重機，說要到台三線試乘，豈料行經阿婆灣雜貨店附近，轉彎時不明原因失控打滑，撞到對向水泥護欄，男子噴飛倒臥路中，當場失去生命徵象，路過車友見狀急忙報警。
嘉義縣消防局中午12點48分獲報，出動中埔分隊救護車，到場發現，重機車頭全毀、路面滿布車體零件，車內汽油大量外洩，男子倒臥路中動也不動，簡單包紮後送往聖馬爾定醫院，經急救下午兩點多宣告不治。
據現場車友表示，當時天氣晴朗，路面也沒有油漬、落葉或其他障礙物，是否因不諳路況或其他原因釀禍，仍待警方進一步釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言