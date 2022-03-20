24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

嘉義縣24歲林姓男子今天上午獨自騎重機，從大埔鄉沿台三線往中埔方向行駛，行經311.6公里處、阿婆灣雜貨店附近時，失控自摔撞對向水泥護欄，當場失去生命跡象。嘉縣消防局中午12點48分獲報，趕抵現場發現他已無呼吸心跳，送醫搶救，下午兩點多宣告不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，林男家住朴子，今上午向朋友借重機，說要到台三線試乘，豈料行經阿婆灣雜貨店附近，轉彎時不明原因失控打滑，撞到對向水泥護欄，男子噴飛倒臥路中，當場失去生命徵象，路過車友見狀急忙報警。

嘉義縣消防局中午12點48分獲報，出動中埔分隊救護車，到場發現，重機車頭全毀、路面滿布車體零件，車內汽油大量外洩，男子倒臥路中動也不動，簡單包紮後送往聖馬爾定醫院，經急救下午兩點多宣告不治。