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蘆洲3歲童吃魚肉噎住險喪命 新北119：勿拍背、請壓胸
新北市蘆洲區日前有一名3歲幼童吃晚餐時，疑不慎被魚肉噎住，釀呼吸困難，她媽媽嚇的打119求救。消防局獲報派救護車前往，同時將電話轉接給高級救護技術員指導媽媽「如何排除」，通力合作之下，順利在救護員到達前，就將異物排出，恢復呼吸心跳。
新北市消防局18日晚上近7點獲報，一名3歲幼童吃飯時，不慎被魚肉噎住，漸漸失去呼吸、意識；有鑒於幼童噎食的案件較少，也較為棘手，消防局派遣救護車趕往後，將電話轉接給高級救護技術員（EMTP）吳毅夫，試圖以線上指導方式搶救。
吳毅夫要媽媽先保持冷靜，以口述方式指導媽媽給幼童CPR：單手胸外按壓「每按30下、口對口吹2口氣」，每分鐘100到120下，深度約1/3胸廓高（深度約5公分）；過了近5分鐘，媽媽大聲的說「嘴巴有東西可以拿出來了」，經取出，幼童也漸漸恢復呼吸。
救護車獲報後5分鐘趕抵，待救護人員接手，發現幼童已安全無事，仍協助送醫觀察治療。消防局表示，此案願提醒市民朋友，報案時不要慌張，聽從119專業人員線上指導諮詢，爭取黃金時間搶救生命。
吳毅夫今天接受媒體訪問，他特別提醒，若有噎食情形，旁人千萬不要有「拍背」的動作。他解釋，若拍背，有可能讓異物掉到氣管更深層，反而不好處理；應先讓患者平躺，以壓胸的方式讓胸部壓力變化，把喉腔等異物藉由氣壓排出。
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