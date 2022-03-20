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台61苗栗恢復區間測速執法滿月 罰鍰450萬減少2件事故

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄、苑裡路段恢復區間測速執法3月16日滿月，期間取締超速1497件，交通事故減少2件，也沒有發生死亡車禍，警方估計減少社會成本240萬元。

台61線122.6公里到115.6公里北向，122.2至130.2公里南向，苗栗縣通霄、苑裡路段2月16日恢復區間執法，苗栗縣警察局統2月16日3月16日，台61線發生7件交通事故，相較去年同期9件，減少2件，依據研究推估，1件車禍衍生社會成本付出120萬元，2件240萬元，且沒有死亡事故，警方認為區間測速科技執法速度管理，防制交通事故發生。

此外，期間取締超速違規1497件，每件罰鍰3000元起跳，其中，3月初一輛轎跑車在南下路段飆速每小時186公里，嚴重超速90公里，將處6000元到2萬4000元罰鍰，並吊扣半年。

警方說，苗栗縣目前建置4處區間測速設備，台61線2月16日開始執法，台3線2月11日通過資安檢測，尚未通過標檢檢定，台13甲線、縣道140線尚未通過標檢檢定及資安檢測，縣警局爭取即早啟用。

縣警察局長陳武康表示，區間測速執法設備目的在於維護交通安全，而不是以處罰為目的，呼籲駕駛人能夠遵守行車速限、減速慢行，可避免違規遭罰、兼顧良好用路觀念保平安。

台61線苗栗縣通霄、苑裡路段恢復區間測速執法3月16日滿月，期間取締超速1497件，交通事故減少2件。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣通霄、苑裡路段恢復區間測速執法3月16日滿月，期間取締超速1497件，交通事故減少2件。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣通霄、苑裡路段2月16日恢復區間測速執法，取締到最快每小時186公里超速違規。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣通霄、苑裡路段2月16日恢復區間測速執法，取締到最快每小時186公里超速違規。圖／苗栗縣警察局提供

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