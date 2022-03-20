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通緝犯違規遭攔停、裝傻想落跑 對警稱「我要去寄鱔魚」
高雄59歲鍾姓男子被屏東地檢署通緝，他日前被警方攔停時，卻裝傻打算開車離開，員警在後方拔腿狂奔，追逐10多公尺鍾男才停下，沒料鍾數度裝傻，還辯稱要去「寄鱔魚」，絕對不會逃跑，卻企圖上車離開，被員警當場逮捕，解送至屏東地檢署歸案。
鹽埕警分局七賢路派出所警員史詠成、周杰勳於前（18）日擔服巡邏勤務，當天上午9時15分許，巡經鹽埕區新樂街與新興街口時，見一部自小客車逆向行駛，因此將其攔停。
鍾男原本鎮定配合，卻裝傻偷踩油門，警方見狀立即拔腿狂奔，上前攔停斥喝「你是要去哪裡啦」、「違規還一直開」、「下車」鍾男停車配合盤查，隨後經警方依規定告發其逆向違規事實後，另以警用電腦查證身分，發現鍾男前年因違反著作權法，被屏東地檢署發布通緝。
但鍾男不改裝傻本色，繼續顧左右而言他「讓我先去寄送鱔魚，我不會逃跑」數度企圖上車離開，不過小伎倆均被員警阻止，將他逮捕後，違規部分製單告發，並依規定解送至屏東地檢署歸案。
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