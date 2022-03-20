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影／男登嘉義阿拔泉步道突昏迷 警消搭單軌列車救援

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

來自台中1名年約50歲葉姓男子，今上午與友人結伴，登嘉義縣竹崎鄉阿拔泉步道時，疑似因上午未進食，行經距登山口500公尺處時，因血糖過低突然失去意識昏迷，警消到場用單軌列車沿步道旁小徑，已接觸患者準備載下山。

葉男今上午與同行8名友人登阿拔泉步道，據了解，疑似上午未進食登山，從登山口走約500公尺時，突感頭暈四肢癱軟倒地，同行友人隨即報警。

嘉縣消上午10點30分許獲報，出動竹崎、三和分隊3車6人前往，隊員搭乘單軌台車，沿步道旁小徑上山，11點25分許接觸患者，初判無明顯外傷，已恢復意識，將由隊員陪同下山就醫。

衛生福利部嘉義醫院護理科表示，登山或戶外運動時可先吃點心，隨身也可攜帶高熱量糖果或巧克力等，三餐進食應定時定量，避免低血糖引發不適。

葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消獲報出動6人組小隊上山救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消出動單軌列車上山即時救援。記者莊祖銘／翻攝
葉男今上午登阿拔泉步道突昏迷，警消出動單軌列車上山即時救援。記者莊祖銘／翻攝

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