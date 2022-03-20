影／男登嘉義阿拔泉步道突昏迷 警消搭單軌列車救援

來自台中1名年約50歲葉姓男子，今上午與友人結伴，登嘉義縣竹崎鄉阿拔泉步道時，疑似因上午未進食，行經距登山口500公尺處時，因血糖過低突然失去意識昏迷，警消到場用單軌列車沿步道旁小徑，已接觸患者準備載下山。

葉男今上午與同行8名友人登阿拔泉步道，據了解，疑似上午未進食登山，從登山口走約500公尺時，突感頭暈四肢癱軟倒地，同行友人隨即報警。

嘉縣消上午10點30分許獲報，出動竹崎、三和分隊3車6人前往，隊員搭乘單軌台車，沿步道旁小徑上山，11點25分許接觸患者，初判無明顯外傷，已恢復意識，將由隊員陪同下山就醫。