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菲籍自行車選手遭撞亡 協會：協助爭取保險理賠

中央社 / 台北20日電

4名菲律賓籍自行車選手20日一早從林口騎車前往八里參加自行車賽，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地，送醫仍宣告不治，警方獲報後迅速到場了解情況與肇事原因。（翻攝照片） 中央社
4名菲律賓籍自行車選手20日一早從林口騎車前往八里參加自行車賽，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地，送醫仍宣告不治，警方獲報後迅速到場了解情況與肇事原因。（翻攝照片） 中央社

32歲菲律賓籍男子今天一早騎車從新北林口到八里參加自行車賽，在前往比賽場地途中遭撞，送醫仍宣告不治。中華民國自行車協會理事長李哲欽說，將協助聯繫保險公司爭取理賠。

由中華民國自行車協會主辦的「雙主場輪霸西濱自行車挑戰」，今年邁入第12屆，採台北、苗栗雙主場競賽的方式，途中行經西濱公路，民眾可選擇報名100K組或200K組，參賽者分別在新北市八里區廖添丁廟（訊塘廣場）、苗栗縣後龍鎮水尾天文宮集合，今天清晨6時30分兩地同步出發。

3名菲律賓籍自行車選手準備前往參賽前，途中行經瑞平國小附近時，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地，肇事駕駛事後棄車逃逸，遭撞的菲籍選手經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。

李哲欽接受中央社記者電話訪問時表示，由於是外籍人士，會先聯絡當初報名的團體聯絡人。至於選手保險理賠部分，他說，會再與保險公司聯繫，「盡量跟保險公司爭取」。

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