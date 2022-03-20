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桃園殯葬所周邊下周將管制交通 部分紅黃線可停車
清明節連假將至，桃園警分局因應大有地區掃墓人潮，下周末及連假期間將在桃園殯葬所及宏善寺納骨塔周邊路口管制交通，其中至善街將改為單向行駛，停車部分，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車；另桃殯也商借大有路與至善街口停車場，免費供掃墓民眾利用。
桃園警方表示，因應大有地區公墓、桃園殯葬所及三元街宏善寺納骨塔將湧進的掃墓人潮及車流，下周末3月26日、37日及清明連假4月2日至4月5日，警方每天上午8時至下午4時將管制周邊主要路口交通；停車部分，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車，但勿並排停車及於路口10公尺內停車。
警方表示，桃園殯葬所內停車位有限，因此所方也商借大有路與至善街口內一處私人空地供免費停車，停放時間只到當天下午3時為止，且僅限於掃墓民眾使用；又因至善街路幅狹小、會車困難，至善街往停車場方向將改為單向行駛，員警也會在大有路與至善街口疏導交通，民眾自大有路至善街口進入停車後，可順向由另一端桃殯側門端返回大有路。
桃園分局指出，警方將針對公墓周遍路段機動交管，周邊聯絡道路則是視車流調整號誌秒差、規劃單向通行等措施，接獲臨時性道路壅塞資訊時立即派員疏導、透過廣播電台提供即時路況，讓車輛改道，避免造成車流回堵，也呼籲民眾多利用大眾運輸工具，如桃園市免費市民公車環狀紅線，前往大有路附近納骨塔和公墓，盡量共乘，並配合現場員警及所方工作人員交通引導。
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