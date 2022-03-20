菲籍自行車選手遭撞亡 男酒駕肇逃5小時落網酒測仍超標

中華民國自行車協會主辦的「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰賽」今天舉行，參加台北主場的選手清晨從新北市八里區廖添丁廟廣場出發，選手凌晨陸續前往集合地點報到途中，卻有1名35歲菲律賓籍選手被酒駕轎車追撞送醫不治，駕駛肇事後棄車逃逸。

警方上午循線通知住在八里地區的31歲簡姓駕駛到案說明，他坦承酒駕肇逃，事發超過5個小時酒測值仍超標，將依公共危險等罪嫌移送法辦。

這起車禍發生在凌晨4時27分，台15線西濱公路在新北市林口區瑞平國小附近居民，被巨大撞擊聲響驚動，外出查看立刻報案，由於天還沒亮且事故路段沒有路燈，救護人員一度找不到傷者。

居民趕緊從家中拿手電筒幫忙照明，後來才在路旁草叢尋獲，救護車送往淡水馬偕醫院途中已無生命徵象，傷者全身多處骨折，急救後宣告不治。

警方調查，事故路段是台61線快速道路外側的西濱公路往八里方向，只有一線車道，在撞擊位置前方約250公尺路中停放疑似肇事的銀色轎車仍閃著警示燈，沿路留有撞擊掉落的零件及保險桿，推測當時車速很快，但駕駛棄車逃逸。

警方根據車號，查出車籍設在八里地區，推測酒駕肇事的可能性極高，隨即透過車籍資料通知31歲簡姓車主，簡男於上午9時40分由朋友陪同向警方報到，坦承酒後駕車返家途中肇事、畏罪棄車逃逸。警詢後將依公共危險、肇事逃逸、過失致死等罪嫌移送法辦。

另一方面，死者中文譯名保羅喬丹，是在桃園蘆竹地區工廠上班的菲律賓籍移工，因喜好自行車運動，假日與3名同鄉共4人一起報名參賽，不幸在騎車前往集合地點報到途中發生車禍喪生。

第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰賽分為100與200公里賽事，分別從新北市八里區廖添丁廟、苗栗縣後龍鎮水尾天文宮出發到終點再折返，或者中途從新豐普元宮折返出發地，具有長距離騎乘經驗的國內外人士、高中職學生，不限車種均可參加，分別需在8小時、11個半小時內完成賽程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康