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都是壁虎惹的禍？ 大湖草莓季交通尖峰號誌當機半小時

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣大湖草莓季3月12日下午4點多交通尖峰時段，台3線、台72線及苗62之2線路口號誌突然當機半個多小時，警方出動交通快打及時化解，後續追查發現疑似壁虎鑽進號誌箱惹的禍，以矽立康密封，防止壁虎再鑽進。

台3線、台72線及苗62之2線路口，是進出大湖鄉、獅潭鄉採草莓，及泰安鄉泡溫泉的門戶，目前正值旺季，假日湧現大量人車，3月12日下午4點多路口的號誌突然停擺，警方打開號誌箱檢視，重新開啟總電源，仍然無法正常運作，研判沒有電力導致。

警方說，當時正值遊客離開的尖峰時段，出現間歇性車流，10名交通快打警力立即趕到現場投入指揮及疏導交通，並同步通知苗栗工務段派員檢修，不到半小時恢復供電，紅綠燈正常運作。

路口號誌停擺期間，剛好碰上一輛車子變速箱異常停在車道上動彈不得，再加上車流逐漸湧現，數名警察合力推移車子至路旁，快速排除障礙，避免造成交通壅塞。

苗栗工務段連日來調查故障原因，發現號誌箱鑽進一隻壁虎，應該是壁虎跑進號誌箱內控制器，導致電線短路進而跳電，修復人員使用矽立康密封，補強控制器周邊縫隙，防止壁虎再鑽進，經過測試均正常運作，沒有再發生跳電。

苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機半個多小時，連日來追查懷疑是號誌箱內壁虎惹的禍。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機半個多小時，連日來追查懷疑是號誌箱內壁虎惹的禍。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機半個多小時，恰巧一車子在路中間故障，警方快速排除障礙。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機半個多小時，恰巧一車子在路中間故障，警方快速排除障礙。圖／苗栗縣警局提供

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