高雄三民區2機車追撞波及另輛機車 釀2傷
高雄市大昌二路、春陽街口今上午8時許發生車禍，72歲洪姓婦人騎機車和21歲郭姓男子碰撞，車禍另波及停在路邊的1部機車與丁姓男騎士，洪婦腿部骨折倒地不起，郭男手腳擦傷，3名騎士都無酒駕，幸送醫後傷勢無礙，詳細肇事責任由警方進一步釐清。
警方表示，這起車禍發生在上午8時許，洪婦騎乘機車沿春陽街東向西直行，郭姓男子則騎機車沿大昌二路由北向南，行經路口時兩車發生碰撞；洪婦雙小腿骨折，倒在地上疼痛不起，郭男則僅受擦傷，由救護人員給予處置後送醫。
警方根據附近路口監視器研判，初步調查為其中一方違反號誌規定才肇事，但肇責為洪婦還是郭男，目前則由警方畫線釐清，所幸兩名傷者送醫後都沒大礙，警方呼籲，用路人行經路口或轉彎處時應提高警覺，遵守交通規則，以維行車安全。
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