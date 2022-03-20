台東台9線2車對撞事故 4人受傷3送醫

1輛白色自小客車今天上午9時許行經台東縣台9線龍過脈路段，與另1輛銀色自小客車相撞，二車頭都損毀嚴重，2車上駕駛及乘客4人受傷、3人送醫都意識清楚，駕駛身分、事故原因仍待警方調查。

台東縣台9線343.5公里處龍過脈路段，今天上午9時許發生2輛自小客相撞交通事故，造成4人受傷，台東縣消防局獲報派遣2輛消防車及3輛救護車到場急救，64歲婦人、39歲男子及5歲男童都有多處擦挫傷，另1名駕駛拒送，救護人員將3人送台東馬偕醫院急救。