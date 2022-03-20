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台東台9線2車對撞事故 4人受傷3送醫
1輛白色自小客車今天上午9時許行經台東縣台9線龍過脈路段，與另1輛銀色自小客車相撞，二車頭都損毀嚴重，2車上駕駛及乘客4人受傷、3人送醫都意識清楚，駕駛身分、事故原因仍待警方調查。
台東縣台9線343.5公里處龍過脈路段，今天上午9時許發生2輛自小客相撞交通事故，造成4人受傷，台東縣消防局獲報派遣2輛消防車及3輛救護車到場急救，64歲婦人、39歲男子及5歲男童都有多處擦挫傷，另1名駕駛拒送，救護人員將3人送台東馬偕醫院急救。
警方呼籲，台東台九線這段時間經常有雨、天雨路滑，龍過脈路段也是事故重點路段，呼籲用路人切勿超速，更不可雙黃線超車，車上駕駛、前後座乘客都應繫上安全帶，發生意外時可增加安全保障。
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