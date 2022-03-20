聽新聞
test
0:00 / 0:00
Line群組投資訊息不斷 警方阻婦人匯50萬守住積蓄
翟姓婦人誤信通訊軟體Line群組中訊息，前往永豐銀行士東分行臨櫃匯款50萬元，行員發現異狀通報警方，士林分局天母派出所員警到場，分享這是詐騙集團慣用的投資詐騙手法，宣導反詐騙，翟婦感謝警方及時到場提醒守住積蓄。
警方指出，翟姓婦人日前使用手機，點擊Line群組訊息，訊息大略稱投資某公司就能有巨額獲利，翟婦誤信訊息，前往銀行臨櫃匯款50萬元，警方接獲銀行通報後趕往現場，宣導詐騙集團用投資型詐騙。
警方提醒，詐騙集團使用各種話術，詐騙民眾匯款至指定帳戶，民眾多日後發現受騙後報案，該帳戶隨即被列為「警示帳戶」銀行不會讓其他民眾在匯款至警示帳戶。
天母所巡佐蔡英宏、警員洪幸岐，告知翟婦這是詐騙集團慣用手法，讓民眾誤以為投資能獲巨額報酬；翟婦感謝銀行行員和警方及時提醒並宣導詐騙案例，替她守住辛苦積蓄。
警方呼籲，現今通訊軟體發達，詐騙集團利用網路個人資料隱匿性高的特性，透過各類通訊軟體誘騙投資可以獲利，使被害人輕易匯款，提醒民眾務必提高警覺、投資應特別謹慎小心，遇到可疑訊息或有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言