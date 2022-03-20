Line群組投資訊息不斷 警方阻婦人匯50萬守住積蓄

翟姓婦人誤信通訊軟體Line群組中訊息，前往永豐銀行士東分行臨櫃匯款50萬元，行員發現異狀通報警方，士林分局天母派出所員警到場，分享這是詐騙集團慣用的投資詐騙手法，宣導反詐騙，翟婦感謝警方及時到場提醒守住積蓄。

警方指出，翟姓婦人日前使用手機，點擊Line群組訊息，訊息大略稱投資某公司就能有巨額獲利，翟婦誤信訊息，前往銀行臨櫃匯款50萬元，警方接獲銀行通報後趕往現場，宣導詐騙集團用投資型詐騙。

警方提醒，詐騙集團使用各種話術，詐騙民眾匯款至指定帳戶，民眾多日後發現受騙後報案，該帳戶隨即被列為「警示帳戶」銀行不會讓其他民眾在匯款至警示帳戶。

天母所巡佐蔡英宏、警員洪幸岐，告知翟婦這是詐騙集團慣用手法，讓民眾誤以為投資能獲巨額報酬；翟婦感謝銀行行員和警方及時提醒並宣導詐騙案例，替她守住辛苦積蓄。