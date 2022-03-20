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開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

八里自行車賽 32歲菲籍選手參賽林口遭撞身亡

中央社 / 新北20日電

32歲的菲籍男子今天一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞，經送醫仍宣告不治，肇事駕駛棄車逃逸，警方目前正通知車主到案說明釐清案情。

3名菲律賓籍自行車選手今天一早從林口騎車前往八里區參加自行車賽，他們一早4時27分行經瑞平國小附近時，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地。

警消獲報到場救護，遭撞的菲籍選手已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治；而肇事駕駛事後棄車逃逸，由於現場無路口監視器，警方目前正聯繫自小客車車主到案說明，以釐清案情。

32歲的菲籍男子今天一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞。示意圖／ingimage
32歲的菲籍男子今天一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞。示意圖／ingimage

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