影／保七中隊長鎖槍械室控不公 協調3小時和平落幕

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，昨天深夜11時許，在媒體群組發布千字文，控訴遭單位不當處分，異地調整職務，莊隨後將自己反鎖在駐地槍械室，揚言「準備使用必要手段」，經總隊幹部協調、溝通，莊在今天凌晨3時許離開槍械室，保七總隊也承諾針對莊的工作建議，協調改進，讓案件落幕。

保七總隊第三大隊長陳宏賓說，中隊長莊里德因本身職務異動的關係，因一時情緒反應，在昨天深夜11時許，將自己反鎖在槍械室當中，經大隊幹部在今天凌晨2時45分向莊說明，並了解莊的訴求後，莊在同日凌晨3時許離開槍械室，讓案件和平落幕。

陳宏賓說，有關莊理德提出的工作改進建議，總隊將協調相關單位處理，至於莊違反相關執勤規定，將自己反鎖在槍械室一事，將後續議處。

保七總隊第三大隊第二中隊莊理德，在19日深夜11時許，在媒體新聞群組內，發布一段說明影片，以及多達3000多字的文章，內容有17項的控訴，文中提到，總隊長官長期縱容匿名檢舉，導致第三大隊的歷來幹部若是加強內部管理，就遭受匿名檢舉，永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，現在他是歷來第三位幹部。

莊理德的文中提到，沒做錯什麼，只因同仁匿名檢舉主管外出洽公，臨時受邀餐敘，一次是外出採橘子準備給北上支援機動保安警力同仁當慰問物品，從以前同仁每次外出支援機動保安勤務，他都會自掏腰包購買物品慰問同仁。另一次是單純拜訪某位分局長，也是適逢中午用餐時間臨時受邀餐敘。

他也寫到，此次處分不符規定和比例原則，未考量家庭狀況，為替自已爭公平正義，在19日深夜11時許，將自己反鎖在駐地槍械室內，領好槍彈，「準備使用最激烈的手段，替自己遭受職場權力覇凌平反」，也希望媒體幫忙聯絡監委蔡崇義、王美玉。