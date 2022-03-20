影／中隊長抗議不公自鎖槍械室 保七：積極溝通中

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，19日深夜11時許，在媒體群組內發布一則3千多字的文章，向媒體控訴總隊縱容匿名檢舉，他因被檢舉外出洽公、臨時受邀餐敘，受到調地處分，18日通知、22日生效調台北總隊部，莊還稱自己已領槍彈，反鎖在槍械室內，文中還強調「準備使用必要手段」，記者致電給莊，莊說自己已反鎖在槍械室內，希望媒體幫忙聯絡監委，經詢問保七三大二中隊部，值班先說莊不在槍械室，後來保七三大副大隊長蔡耀庭受訪時又改口，莊在槍械室，目前正與莊溝通中，希望和平落幕。

保七總隊第三大隊第二中隊稍早向記者表示，不知道中隊長莊理德有在媒體群組發布訊息，「否認莊有領槍彈，並將自己反鎖在槍械室，強調莊是在自己三樓的寢室內，也沒有領槍彈」，不過後來保七總隊第三大隊副大隊長蔡耀庭在20日凌晨1時許受訪時，又改口稱莊是在槍械室內。

保七總隊第三大隊副大隊長蔡耀庭表示，所有槍彈裝備都在槍械室內，莊姓中隊長也在裡面，目前無人受傷，正在聯繫家人與長官，由總隊部幹部、大隊長在內積極溝通，有見到面，溝通狀況順暢，莊員情緒穩定。

蔡耀庭說明，此次莊姓中隊長，因自覺受到不平等待遇，於19日深夜23時許，於中隊槍械室內製錄影片發表不平，起因於因勤業務需要考量，依據總隊辦理申誡作業要點，針對主管職務予以調整，莊員將於3月22日調至總隊部服務，臨時要被調到北部服務，心覺稍有不能接受，目前鎖於槍械室表達不滿，也未有激烈的抗爭情事，本大隊目前正積極與中隊長溝通開導，告知莊若有不服調動，得依公務人員保障法相關規定，提起申訴，莊中隊長訴諸媒體的8項訴求，本大隊將與總隊研議相關內容後，再盡速說明。