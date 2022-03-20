影／抗議處分不公 保七中隊長自稱領槍彈反鎖槍械室

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，19日深夜11時許，在媒體群組內發布一則3000多字的文章，向媒體控訴總隊縱容匿名檢舉，他因被檢舉外出洽公、臨時受邀餐敘，受到調地處分，18日通知、22日生效調台北總隊部，莊還稱自己已領槍彈，反鎖在槍械室內，文中還強調「準備使用必要手段」，記者致電給莊，莊說自己已反鎖在槍械室內，希望媒體幫忙聯絡監委，經詢問保七三大二中隊部，隊部回應，莊並無領槍彈，也不在槍械室內，已通知大隊長、副大隊長到場協處。

保七總隊第三大隊第二中隊表示，不知道中隊長莊理德有在媒體群組發布訊息，但否認莊有領槍彈，並將自己反鎖在槍械室，強調莊是在自己三樓的寢室內，也沒有領槍彈，目前已通知大隊長陳宏賓等幹部到場處理。

台中市第一警分局表示，全案已接獲通報，已反映給保七總隊，先由保七內部處理。

保七總隊第三大隊第二中隊莊理德在19日深夜11時發布的文章有3000多字，有17項的控訴，文中提到，總隊長官長期縱容匿名檢舉，姑息養奸導致第三大隊的歷來幹部若是加強內部管理，就遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，現在他是歷來第三位幹部，準備即將被調走。

莊理德說，他沒做錯什麼，只因同仁匿名檢舉主管外出洽公，臨時受邀餐敘，第1次是外出採橘子準備給北上支援機動保安警力同仁當慰問物品，從以前同仁每次外出支援機動保安勤務，他都會自掏腰包購買物品慰問同仁，此次也不例外，只是碰巧同事的同學來電受邀採橘子，適逢中午用餐時間，一起用餐如此而已。另外一次是單純拜訪某位分局長，也是適逢中午用餐時間臨時受邀餐敘。

他說，警署訂有「員警飲用酒類禁止服勤規定—第四條規定（員警因醫療或公務所需，而有必要於服勤時間飲用酒類者應經主官、主管或其職務代理人核准)，已明文規定正、副主管因公可外出洽公餐敘）。況且都是現在總隊行政處分、調地（3月18日通知他，3月22日調台北總隊部）、調整為非主管職務，三箭齊發，且有總隊長官在人評會抹黑他，試問，「對我做出批評的人，你真的了解莊理德這位幹部嗎?」

他說，因為此次的處分不符規定和比例原則，且完全未考量他的家庭狀況，為了替自已爭公平正義，所以他現在把自已鎖在我們駐地槍械室內，領槍彈準備使用最激烈的手段來替自己遭受職場權力覇凌平反。並將總隊的內部問題突顯出來，也要讓世人知道督察系統是多麼喜歡姑息養奸，揣摩上意，處分了事，與明朝東、西廠無異。

他也提到，希望記者朋友們，幫一個忙，如果認識監察院蔡崇義、王美玉2位委員，幫忙聯繫他們，請他們受理調查我的調動、懲處案，現在只能相信監委獨力調查，才有可能遏止第三大隊內這種長期以來以卑劣手段匿名檢舉幹部，逼走幹部的行為，「現在我把自已鎖在我們駐地槍械室內，準備使用必要的手段來替自已爭公平正義」。