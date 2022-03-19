聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／休旅車無人倒退嚕直衝道路 騎士急閃逃過一劫

聯合報 / 記者江良誠林敬家／連線即時報導

南投縣謝先生日前開車行經彰化市公園路，停在路旁騎樓的休旅車突然在無人駕駛情況下「倒退嚕」，衝到道路，讓經過車輛緊急煞車，一名機車騎士更嚇得逆向閃避，才逃過一劫。彰化縣警局交通隊表示，休旅車停放在騎樓妨礙人車通行，可依道路交通管理處罰條例開罰，如果因此肇事，駕駛更要負民刑事責任。

謝先生說，他日前到彰化市辦事，回程時開車沿139線縣道回南投，行經彰化市公園路一段時，停放在右前方民宅騎樓休旅車，在無人駕駛情況下，突然順著斜坡「倒退嚕」，直接衝到公園路雙向車道，讓經過的汽機車都嚇一跳，機車騎士眼見休旅車衝來，連忙閃到對向車道，他雖沒撞上也直呼「太離譜」。

休旅車「倒退嚕」時車上無人，倒車燈也沒亮起，應該是車主將車停在騎樓斜坡，卻沒將手煞車拉起，休旅車順車斜坡向後滑，他連忙下車指揮交通，提醒後方車輛暫停避免追撞，休旅車駕駛事後才慌忙趕來連聲道歉，再將車開走。幸好當時沒有老人或孩童在場，否則反應不及，可能被休旅車撞上。

彰化縣警局交通隊長林世明說，騎樓停車明顯妨礙人車通行，依道路交通管理處罰條例第56條規定，可處600元至1200元罰鍰，而依據道路交通安全規則，在坡道不得已停車時，應切實注意防止車輛滑行，若因此車禍肇事，駕駛或車主還需負民、刑事責任。

休旅車停在騎樓疑似沒拉上手煞車，突然倒退嚕，經過的機車騎士緊急閃避，才沒被撞上。圖／讀者提供
休旅車停在騎樓疑似沒拉上手煞車，突然倒退嚕，經過的機車騎士緊急閃避，才沒被撞上。圖／讀者提供

休旅車 機車騎士

延伸閱讀

新竹休旅車機車碰撞 機車燒成廢鐵、男騎士幸運輕傷

影／Porsche休旅車遭小黃追撞 失控卡分隔島

影／380萬豪華休旅車國道突熄火 牙醫夫妻下車示警超驚險

彰化芬園「黃金大道」又火了 黃花風鈴木近日大爆發

相關新聞

影／抗議處分不公 保七中隊長自稱領槍彈反鎖槍械室

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，19日深夜11時許，在媒體群組內發布一則3000多字的文章，向媒體控訴總隊縱容匿名檢舉...

撞死老婦人肇逃又焚車滅證 26歲國軍士官聲押獲准

26歲袁姓國軍士官今天清晨涉嫌在苗栗市酒駕撞死老婦人後逃逸，還將肇事的賓士車開到市郊偏僻處，拆除車牌後引火焚車滅證，檢警...

陸軍士官苗栗酒駕肇事致死 教準部：撤職配合檢警調查

國軍軍紀再亮紅燈，陸軍一名袁姓士官，今天休假余苗栗酒駕肇事，撞死劉姓婦人致死後逃逸。所屬的陸軍教育訓練暨準則發展指揮部傍...

影／休旅車無人倒退嚕直衝道路 騎士急閃逃過一劫

南投縣謝先生日前開車行經彰化市公園路，停在路旁騎樓的休旅車突然在無人駕駛情況下「倒退嚕」，衝到道路，讓經過車輛緊急煞車，...

影／汽車左轉未禮讓 直行機車騎士當場撞飛斷腳

新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，直行的洪姓騎士因閃避不及當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救，肇事...

苗栗婦遭撞死 陸軍士官酒駕肇逃燒車滅證遭聲押

苗栗市袁姓男子今晨酒駕撞死一名婦人後逃逸，並拆車牌、引火燒車企圖滅證，苗栗地檢署以酒駕致死、肇逃等罪嫌，並有逃亡及滅證事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。