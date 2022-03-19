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影／休旅車無人倒退嚕直衝道路 騎士急閃逃過一劫
南投縣謝先生日前開車行經彰化市公園路，停在路旁騎樓的休旅車突然在無人駕駛情況下「倒退嚕」，衝到道路，讓經過車輛緊急煞車，一名機車騎士更嚇得逆向閃避，才逃過一劫。彰化縣警局交通隊表示，休旅車停放在騎樓妨礙人車通行，可依道路交通管理處罰條例開罰，如果因此肇事，駕駛更要負民刑事責任。
謝先生說，他日前到彰化市辦事，回程時開車沿139線縣道回南投，行經彰化市公園路一段時，停放在右前方民宅騎樓休旅車，在無人駕駛情況下，突然順著斜坡「倒退嚕」，直接衝到公園路雙向車道，讓經過的汽機車都嚇一跳，機車騎士眼見休旅車衝來，連忙閃到對向車道，他雖沒撞上也直呼「太離譜」。
休旅車「倒退嚕」時車上無人，倒車燈也沒亮起，應該是車主將車停在騎樓斜坡，卻沒將手煞車拉起，休旅車順車斜坡向後滑，他連忙下車指揮交通，提醒後方車輛暫停避免追撞，休旅車駕駛事後才慌忙趕來連聲道歉，再將車開走。幸好當時沒有老人或孩童在場，否則反應不及，可能被休旅車撞上。
彰化縣警局交通隊長林世明說，騎樓停車明顯妨礙人車通行，依道路交通管理處罰條例第56條規定，可處600元至1200元罰鍰，而依據道路交通安全規則，在坡道不得已停車時，應切實注意防止車輛滑行，若因此車禍肇事，駕駛或車主還需負民、刑事責任。
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