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影／汽車左轉未禮讓 直行機車騎士當場撞飛斷腳

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，直行的洪姓騎士因閃避不及當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救，肇事汽車前擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。曾男酒測值為零，確實肇事原因由警方鑑定調查後，曾男疑未禮讓直行機車釀禍，昨依過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和區板南路520巷口昨天下午2時發生一起機車撞汽車車禍意外，機車騎士洪姓男子（20歲）當時由中和往板橋方向，行經板南路520巷口時，68歲曾男則是開車由板橋往中和方向，在板南路520巷口欲左轉進巷子，疑未注意直行而來的洪男機車。

曾男發現左轉汽車也煞車不及，直接撞上汽車右側，不但汽車前擋風玻璃被撞碎成蜘蛛網狀，洪男整個人也飛越汽車引擎蓋摔落路邊，救護人員到場，初步診斷左大腿骨折及多處擦挫傷，由救護車送往板橋亞東醫院急救。

曾男與洪男的酒測值均為零，據警方初步研判，開車的曾男於左轉時，未禮讓直行機車所致，依過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
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新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，肇事汽車前擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。記者王長鼎／翻攝
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新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市曾男昨開車由中和區板南路左轉進巷子，疑未禮讓直行機車，洪姓騎士當場撞飛，不僅機車車頭全毀，因左大腿骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 車禍

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