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苗栗婦遭撞死 陸軍士官酒駕肇逃燒車滅證遭聲押
苗栗市袁姓男子今晨酒駕撞死一名婦人後逃逸，並拆車牌、引火燒車企圖滅證，苗栗地檢署以酒駕致死、肇逃等罪嫌，並有逃亡及滅證事實，向法院聲請羈押。
陸軍教準部下午發布新聞稿表示，所轄袁姓士官今天在休假期間，駕車行經苗栗市區，不慎撞擊劉姓民人後逃逸，經警方酒測超標，劉姓民眾送醫後傷重不治，全案由苗栗地檢署依公共危險及過失致死等罪偵辦中。
苗栗市1名婦人今晨遭轎車撞擊送醫不治，涉案車輛逃逸，警方追捕時查出1起火燒車事件為同款賓士車。
苗栗警方上午7時20分通知袁姓車主到案說明，但袁男對案發經過交代不清，一度供稱是車輛遭竊。
經員警提示相關物證後，袁男才坦承酒後肇事一時慌張而逃逸，並將車牌拆卸後引火燒車。
袁男下午被依公共危險、過失致死等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗地檢署傍晚發布訊息表示，經檢察官複訊袁姓男子後，以酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，向苗栗地方法院聲請羈押。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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